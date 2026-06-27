​EPAS puso en marcha un nuevo equipo de bombeo en la Comarca ​

La incorporación de la bomba sobre el río Neuquén se logró gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y los municipios, y garantiza un respaldo operativo para un servicio que funciona las 24 horas, los 365 días del año.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) puso en funcionamiento una bomba en el Sistema Buena Esperanza que permite contar con un equipo de repuesto ante cualquier contingencia que pueda surgir en un servicio que opera de manera ininterrumpida y que constituye la principal fuente de abastecimiento de agua para las ciudades de la comarca petrolera.

La puesta en marcha de este equipo es el resultado de un plan de mantenimiento de infraestructura que lleva adelante el Organismo provincial, impulsado por la actual gestión de gobierno y articulado con las municipalidades, que adquirieron el motor por una suma superior a los 200 millones de pesos.

Con la incorporación de este motor, el EPAS, con personal propio dependiente de la Subgerencia Acueducto Cutral Co, llevó a cabo las acciones necesarias para el armado del equipo de bombeo. Un plan que demandó una inversión superior a los 250 millones de pesos aportados por el Organismo con fondos propios.

Todas estas acciones se pueden concretar gracias al trabajo articulado entre el Gobierno provincial y los municipios, que permite comenzar a saldar deudas históricas en materia de infraestructura básica. Contar con este equipamiento, que da previsibilidad al sistema, era una necesidad postergada desde hace 20 años. Tras los acuerdos incluidos en el pacto de gobernanza y los aportes conjuntos entre la gestión provincial y las municipales, se logró concretar esta inversión sin precedentes sobre la principal fuente de abastecimiento de agua potable de la comarca petrolera.

Cobro del agua: un acuerdo histórico entre EPAS y los municipios

En septiembre de 2025, en un acto realizado en las lagunas de tratamiento de líquidos cloacales de Cutral Co y Plaza Huincul, los municipios asumieron obligaciones y responsabilidades sobre los costos que implica la captación de agua potable, que luego ellos distribuyen a las localidades.

En esa oportunidad se definieron tarifas unificadas y mecanismos de actualización, consolidando un modelo de gestión integral del agua. El gobernador Figueroa destacó el logro alcanzado tras cuarenta años sin consenso entre las partes, y remarcó que el acuerdo permitirá, además, mejorar la calidad del servicio.

En este sentido, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, destacó la importancia de fortalecer una gestión responsable del recurso hídrico y señaló: “Estamos transitando la emergencia hídrica más dura de los últimos cien años. Dar valor económico a un recurso tan preciado como el agua permite que la sociedad tome verdadera dimensión de su importancia. Por parte del Estado, se debe garantizar el abastecimiento eficiente, seguro y de calidad a este insumo esencial. Para ello se requiere trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios, y esta obra es la mejor muestra de que el trabajo colaborativo es la forma más efectiva de resolver los desafíos que enfrentamos”.

Por primera vez en la historia se pudieron definir con claridad los roles de cada actor en la gestión del agua que consumen los habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul. El EPAS administra el sistema de potabilización y tratamiento de líquidos cloacales, que incluye la captación de agua desde el río Neuquén y el embalse Los Barreales, su procesamiento en planta y el almacenamiento en dos cisternas de 10.000 metros cúbicos.

Por su parte, los municipios se encargarán de la distribución de agua potable, las redes colectoras y el cobro del servicio a los usuarios. El tratamiento de líquidos cloacales se realiza mediante lagunas aireadas y de sedimentación ubicadas en Plaza Huincul.

El acuerdo también incluyó la ejecución de obras y mejoras consensuadas entre el EPAS y los municipios, junto con aportes de equipamiento y recursos locales para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio.

Aumento de producción en la Planta Potabilizadora

Actualmente se ejecuta una obra destinada a aumentar la capacidad de producción de la planta potabilizadora Buena Esperanza, incorporando al sistema dos filtros que hoy se encuentran fuera de servicio y que sumarán, como mínimo, 500 m³/h de agua potable adicionales.

Reducir las condiciones de mala distribución de agua y aire de lavado es uno de los requisitos clave para que un filtro funcione de manera eficiente en todas las condiciones de carga y a lo largo de su vida útil, lo que repercute en una producción neta de agua considerablemente mayor.

Estos trabajos demandan una inversión superior a los 240 millones de pesos, llevada adelante por las municipalidades en el marco del pacto de gobernanza firmado con las autoridades locales, mediante el cual todas las partes aportan recursos para mejorar la gestión del agua en la comarca.