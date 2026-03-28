​EPAS llevará a cabo el domingo tareas en la zona del monumento a San Martín ​

La sustitución de un tramo de cañería permitirá mejorar el suministro de agua potable en ese sector. Se estima que el servicio estará normalizado completamente en horas de la noche.

Este domingo, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) ejecutará trabajos que permitirán reforzar el abastecimiento de agua potable en la zona centro de la ciudad de Neuquén. La intervención será sobre la Avenida Argentina a la altura del monumento a San Martín, lo que obligará a interrumpir el servicio. Además, se cortará el tránsito en ambas manos de la Avenida.

Las cuadrillas comenzarán con las tareas a las 7, concluyendo cerca de las 17, aproximadamente. En ese momento se iniciará el presurizando de las cañerías y se estima que el suministro domiciliario se reestablezca por la noche.

Concretamente, se procederá a la sustitución del tramo averiado debajo del monumento, lo que posibilitará volver a tener un doble refuerzo de suministro en el sector, que había quedado anulado desde hace 15 días cuando se detectó la rotura del caño. Esta tarea permitirá aumentar considerablemente la presión en la zona.

Se solicita a los vecinos extremar el cuidado del recurso, priorizándolo solo para consumo humano e higiene. Ante cualquier inconveniente se pueden comunicar al centro de atención al usuario 0800-2224827.