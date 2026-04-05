​EPAS instala nuevos filtros para mejorar el servicio en Villa El Chocón ​

Se trata de dos equipos de acción rápida que permitirán optimizar el proceso de potabilización y garantizar un mejor abastecimiento para toda la localidad.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, avanza con la instalación de dos filtros de acción rápida en Villa El Chocón, en un trabajo articulado con el Municipio local.

Los equipos serán puestos en funcionamiento dentro del predio de la Planta Potabilizadora y en el barrio Llequén, con el objetivo de mejorar la cobertura del servicio y alcanzar a toda la localidad.

Estas acciones forman parte de un plan integral que llevan adelante la Provincia y el Municipio, enfocado en el monitoreo permanente de la calidad del agua ante la presencia de cianobacterias, así como en la implementación de medidas preventivas para el cuidado de la salud, la información a vecinos y turistas, y el uso responsable del espejo de agua.

En enero, el EPAS llevó a la localidad un equipamiento que permitirá reforzar el sistema de filtrado del agua destinada al consumo. Para ello, fue necesario desmontar los filtros en Neuquén capital – donde habían quedado fuera de servicio- y realizar su traslado hasta la Villa.

Se estima que en los próximos días finalizará el montaje de ambos equipos, lo que permitirá incorporar un doble proceso de filtrado, optimizando la calidad del servicio y facilitando además las tareas de mantenimiento durante la temporada invernal, cuando disminuye el consumo.

El jefe del servicio local, Fabián Salas, destacó: “Para nosotros es un hecho muy importante la puesta en marcha de estos filtros. Junto a la Municipalidad venimos trabajando en un plan integral desde el inicio de la gestión, que ha permitido mejorar significativamente la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en la localidad”.