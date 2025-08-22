​Entregaron equipamiento de seguridad al personal de la subsecretaría de Familia ​

Está destinado a quienes cumplen funciones en áreas de mantenimiento, informática, depósito, guardias, cocina y lavadero. Se invirtieron más de 64 millones de pesos en calzado de seguridad, protectores oculares y auditivos, guantes y camperas.

El Gobierno de la provincia del Neuquén destinó más de 64 millones de pesos a la compra de elementos de protección personal para los agentes que cumplen funciones en los distintos dispositivos de atención de la subsecretaría de Familia.

La inversión, que asciende a 64.377.034 pesos, tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y garantizar la seguridad e higiene del personal consagradas en la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene y del convenio colectivo de trabajo Ley 3.077.

El equipamiento entregado incluye 160 pares de calzado de seguridad, protectores oculares, guantes, protectores auditivos, camperas y otros elementos de protección. Fueron destinados a trabajadores que desarrollan tareas operativas en mantenimiento, informática, depósito, guardias del nivel central, así como al personal de cocina, lavadero y mantenimiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de toda la provincia.

El acto de entrega estuvo encabezado por el subsecretario de Familia, Martín Giusti, junto con funcionarios de la comisión asesora de adjudicación en representación del gobierno provincial y referentes gremiales de ATE y UPCN.

La subsecretaría de Familia cumple un rol clave en la atención y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas mayores y familias en situación de vulnerabilidad en el territorio neuquino. Allí trabajan equipos multidisciplinarios de gran trayectoria y experiencia que abordan diariamente situaciones de diversa complejidad a través de la red de dispositivos de promoción, prevención y protección.