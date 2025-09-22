​Entregan vehículos y equipamiento para la Policía de la Provincia ​

Con una inversión de más de 1.200 millones de pesos, el Gobierno provincial renueva el parque automotor y los insumos de uso cotidiano de agentes de Policía y Bomberos. Además, anunciaron la creación de unidades de Bomberos en Villa Traful y Manzano Amargo.

A fin de actualizar el parque automotor y el equipamiento de la Policía de la Provincia, este lunes el gobernador Rolando Figueroa entregó vehículos e insumos para distintas localidades por un monto de inversión de1.285.462.562 pesos.

Las localidades de Neuquén capital, Plaza Huincul y Zapala recibieron unidades para la flota vehicular, en tanto que en Villa Traful y Manzano Amargo se crearán las sedes de Bomberos y en esta ocasión se entregaron dos camionetas para iniciar el proceso.

Participaron del acto el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; el Jefe de Policía, Carlos Díaz Pérez; y los intendentes de Neuquén, Mariano Gaido, de Zapala, Carlos Koopmann, de Manzano Amargo, Malvina Antiñir, y de Villa Traful, Roxana Chávez, entre otras autoridades.

El ministro de Seguridad, aseguró que, mediante la entrega de unidades y equipamiento, “seguimos a paso firme esta política de inversiones que no se detiene. Debemos cuidar a quienes nos cuidan, estamos entregando insumos para que el personal policial pueda desempeñar su tarea de forma más eficiente para que la seguridad sea completa”.

Indicó que en esta ocasión “también equipamos a Bomberos de la Policía, que son una pata fundamental, muchas veces dejados de lado al momento de hacer inversiones. Debemos prevenir y hacer desembolsos para equiparlos y que cuenten con herramientas ante los siniestros”.

Dentro de esta entrega, el funcionario manifestó que “dos móviles serán otorgados para la creación de unidades de Bomberos en Villa Traful y en Manzano Amargo a fin de priorizar el interior profundo de la provincia” y agregó que “se están viendo los resultados de la gestión y esto es muy satisfactorio”.

En cuanto al abordaje de incendios, expresó: “Debemos trabajar en la prevención porque la mayoría de las veces son intencionales o por descuido, por eso aportamos desde el equipamiento y la capacitación al personal”. Nicolini subrayó que la compra de todo lo que se entregó en la jornada “proviene de fondos propios que surgieron por la eliminación de gastos superfluos que hoy se ven en obras para seguridad, salud y educación”.

Por su parte, el Jefe de Policía expresó que “contar con este equipamiento es un sueño cumplido, seguimos sumando elementos y condiciones dignas para el trabajo”, y añadió que “la policía tiene presencia territorial en toda la provincia mientras que puertas adentro nos seguimos capacitando con la comunidad y con organizaciones civiles”.

Vehículos e insumos

La policía de Neuquén capital recibió un minibus Sprinter 19+1 para la Superintendencia de Seguridad, un minibus Sprinter 19+1 para la Dirección de Tránsito, un minibus Sprinter 19+1 para el Demose, una camioneta Ford Ranger 2.0 para la Superintendencia de Apoyo y Servicios, una camioneta Ford Ranger 2.0 para la División de Accidentología Vial y Pericias, una camioneta Ford Ranger para la División Cuartel Central y otra similar para la División Rescate y Siniestros.

Para Plaza Huincul se entregó un minibus Sprinter 19+1para el Centro de Formación y Capacitación de la Escuela de Agentes. Villa Traful recibió una camioneta Ford Ranger para Bomberos locales, otra camioneta de similares características para Bomberos de Manzano Amargo, y lo propio para Bomberos de Zapala.

Entre los insumos generales, se entregaron 900 chalecos balísticos femeninos y masculinos de protección externa, 119 computadoras de escritorio, 144 cascos para moto, ocho alcoholímetros infrarrojos con impresora, 72 pavas eléctricas, 400 sillas fijas, 120 llantas para cubierta de bicicleta y 96 calefactores de distintas kilocalorías.

En cuanto al equipamiento para lucha contra incendios, se entregaron 51 mangueras, 21 reducciones storz de diferentes diámetros, 22 lanzas para incendio, seis mantas ignifugas, dos equipos hidráulicos de rescate vehicular y dos tijeras multipropósito