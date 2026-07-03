​Encuentro clave para potenciar el programa Agentes de Prevención ​

Referentes de Neuquén y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzan en un esquema de trabajo conjunto orientado a fortalecer la prevención comunitaria en ambas jurisdicciones.

En relación a las políticas de fortalecimiento de la prevención comunitaria que impulsa el ministerio de Seguridad de la provincia del Neuquén, se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) una jornada de trabajo en la cual participaron representantes del programa Agentes de Prevención de la provincia del Neuquén. El eje central fue el intercambio de metodologías y experiencias que permitan profesionalizar cada vez más la tarea de los agentes en territorio.

Andrea Cofré, responsable del programa Agentes de Prevención de la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana, presentó allí una mesa de cooperación orientada a intercambiar información y buenas prácticas entre ambas jurisdicciones.

La subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Asuntos Interjurisdiccionales e Internacionales en Seguridad de CABA, Ruth Landerreche, indicó que la reunión tuvo el objetivo de explorar las formas de trasladar la experiencia del Cuerpo de Agentes de Prevención porteño, y remarcó que la cooperación entre jurisdicciones es un pilar de la construcción de la seguridad urbana, ya que fortalece las capacidades de las ciudades en materia de prevención y cuidado de los vecinos.

“Realizamos un recorrido por las oficinas donde nos explicaron las metodologías de trabajo, articulación operativa y analizamos el centro de visualización que implementaron”, detalló Cofré respecto a la jornada de trabajo que compartió junto al director general de Coordinación Operativa del Cuerpo de Agentes de Prevención de la CABA, Carlos Brun.

Cooperación técnica interprovincial

A través de esta serie de encuentros y recorridos se empieza a compartir e integrar experiencias bajo un modelo de gestión pública moderna, con la meta de profesionalizar la labor preventiva mediante una articulación institucional que propicie comunidades más seguras y organizadas.

La iniciativa se proyecta como una metodología a largo plazo que facilita el intercambio y el desarrollo en materia de prevención comunitaria. Contempla el acceso a perspectivas de innovación, la aplicación de herramientas técnicas, la sistematización de metodologías, el aprendizaje mutuo, el diseño de guías de actuación para situaciones o fenómenos similares en ambos territorios y la documentación de estrategias.