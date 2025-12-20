​En un operativo policial detuvieron a un hombre y secuestraron drogas ​

El procedimiento fue realizado por personal policial y la División Antinarcóticos, tras una denuncia por venta de productos de dudosa procedencia. Se secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo y un vehículo, y el detenido quedó a disposición de la Justicia.

Personal policial de Chos Malal llevó adelante un procedimiento exitoso contra el narcotráfico, que culminó con la detención de un hombre de 53 años, oriundo de la ciudad de Neuquén, y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y un vehículo.

El operativo se inició a partir de información que alertaba sobre la presencia de una persona que ofrecía a la venta productos electrónicos de dudosa procedencia en la localidad. Tras tareas de patrullaje preventivo, el vehículo fue interceptado en la intersección de calles Santa Fe y General Villegas de esa localidad.

Durante la identificación del ocupante, el personal policial detectó envoltorios con una sustancia sospechosa, por lo que se dio inmediata intervención a la División Antinarcóticos Chos Malal. Las pruebas orientativas confirmaron la presencia de clorhidrato de cocaína, procediéndose al secuestro del material y del rodado.

Por disposición de la Fiscalía Única de Chos Malal, se realizaron posteriormente diligencias judiciales que permitieron el hallazgo de una mayor cantidad de sustancias ilícitas en el domicilio que alquilaba el detenido, donde se secuestraron 63 gramos de cocaína, 26 gramos de cannabis sativa, dinero en efectivo y un teléfono celular.

El detenido quedó alojado en la Comisaría N.º 24 de Chos Malal y fue notificado de su detención, quedando a disposición de la Justicia, con intervención del Juzgado de Garantías y la Fiscalía local, que avanzan en la formulación de cargos.

El procedimiento es parte de las acciones de prevención y lucha contra el narcotráfico que se desarrollan de manera permanente en toda la provincia.