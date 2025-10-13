​En tiempo récord, la Policía del Neuquén recuperó un auto robado en Cipolletti ​

La rápida respuesta del personal policial permitió recuperar un vehículo que había sido sustraído minutos antes en la ciudad de Cipolletti (Río Negro).

Durante un patrullaje preventivo en calle Casimiro, efectivos de la División Motorizada de la Comisaría 18 de Neuquén observaron un Renault Sandero gris con dos ocupantes, que coincidía con un pedido de secuestro vigente.

Al intentar identificar el rodado, los sujetos se dieron a la fuga, iniciándose un seguimiento controlado. Finalmente, el vehículo fue abandonado en calle Los Patos y Choroy, donde el personal policial logró asegurar el automóvil sin lesionados ni incidentes.

Minutos después, se presentó personal policial de la Subcomisaría 79 de Río Negro, informando que el propietario, un hombre de 74 años, ya se encontraba radicando la denuncia correspondiente.

Este rápido accionar responde a la política pública de seguridad que llave adelante el Gobierno provincial en el combate contra el delito en general. Durante la actual la gestión se realizaron importantes inversiones en infraestructura, equipamiento y modernización policial, con una inversión de 20.000 millones de pesos.

Se incorporaron más de 1.100 policías en 2024, se renovó el parque automotor con patrulleros, camionetas 4×4, motos y embarcaciones, y se ampliaron los sistemas de videovigilancia de 622 cámaras en 2023 a 2.040 en 2025 y está previsto llegar a 3400. Es por ese motivo, que las estadísticas reflejaron una reducción del 31% en delitos contra la propiedad en toda la provincia.