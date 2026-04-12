​En otro golpe al narcotráfico, detuvieron a una pareja ​

Les encontraron drogas en el interior de un vehículo. Y también elementos que supuestamente utilizaban para la venta; entre ellos, un posnet.

La Policía de la Provincia del Neuquén le asestó otro golpe al narcotráfico. Esta vez cayó una pareja que, al parecer, vendía drogas a bordo de un vehículo estacionado, en la ciudad de Neuquén. Todo comenzó alrededor de las 22:50 del sábado, cuando una llamada anónima alertó sobre un hecho confuso en el interior de un Fiat Palio gris, que estaba estacionado en la zona de calle Huilen y Río Caleufú.

Los efectivos fueron hacía allá para identificar a los ocupantes y observaron que la conductora estaba dormida, mientras su acompañante intentaba despertarla. Identificaron tanto a la mujer (de 39 años) como al hombre de (36) y en eso estaban cuando divisaron -en el interior del rodado- una bolsa de nylon que contenía un polvo de color blanco y restos esparcidos.

De inmediato llamaron al departamento de Antinarcóticos y avisaron a la Fiscalía; al tiempo que se dispuso la demora de ambos sujetos a los que luego les notificaron la detención, tal como lo dispuso la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad. Ahora están a disposición de la Justicia.

Sin embargo, las actuaciones no terminaron ahí, ya que a las 13:20 de este domingo se dio por finalizada la requisa del Fiat y se procedió al secuestro de una bolsa de nylon blanca que contenía 202 gramos de clorhidrato de cocaína, 90 gramos de bicarbonato, dinero en efectivo, dos envoltorios de 1,76 gramos de clorhidrato de cocaína, dos teléfonos celulares, un envase plástico que contenía 0,24 gramos de cannabis (marihuana), dos cuadernos de anotaciones, dos posnet y recortes de nylon. Intervino la Comisaría 21 del barrio Melipal.

Otro caso, pero Centenario

También durante el fin de semana se realizaron tres allanamientos, a raíz de una causa judicial por abuso de armas de fuego. El hecho ocurrió -durante marzo- en el barrio Bella Vista de la ciudad de Centenario, cuando varios sujetos a bordo de diferentes motocicletas, realizaron más de diez disparos a un domicilio. En ese hecho no hubo personas lesionadas.

Ahora, tras la investigación correspondiente, se pudo determinar la identidad de algunos de los autores del delito y se realizaron los allanamientos en los que los efectivos secuestraron dos armas de fuego: un revolver calibre 38 con 6 cartuchos en su cargador y una escopeta calibre 16. También encontraron una planta de cannabis sativa de 1,60 metro aproximadamente y cogollos de marihuana, por lo que se le dio intervención al personal del departamento Antinarcóticos de Neuquén. El resultado fue la demora de tres sujetos, entre ellos el supuesto autor de los disparos. Los tres quedaron a disposición de la Justicia.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén realiza fuertes inversiones en la incorporación de personal policial, la compra de móviles y la adquisición de nuevos dispositivos (como las pistolas Taser), para fortalecer la lucha contra el delito en general y el narcotráfico en particular. Los resultados son el aumento en la cantidad de allanamientos y detenciones, lo que resulta en más seguridad para la población.