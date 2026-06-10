​Emprendedores podrán acceder a aportes de hasta 20 millones de pesos para potenciar sus proyectos ​

El ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano y Pluspetrol lanzaron la segunda edición del programa que combina capacitación, mentorías y financiamiento. En su primera edición, 15 emprendimientos neuquinos fueron seleccionados y recibieron apoyo económico para impulsar su crecimiento.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el ecosistema emprendedor de la provincia, el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano y Pluspetrol presentaron la segunda edición de Impacta Neuquén, una iniciativa que ofrece capacitación, acompañamiento técnico y la posibilidad de acceder a aportes económicos no reintegrables de hasta 20 millones de pesos por proyecto.

La nueva convocatoria se apoya en los resultados obtenidos durante la primera edición del programa, en la que 15 emprendimientos de distintas localidades neuquinas fueron seleccionados para recibir financiamiento y herramientas que les permitieron fortalecer sus modelos de negocio, ampliar sus capacidades y proyectar nuevas etapas de crecimiento.

Impacta Neuquén está destinado a emprendimientos en marcha que busquen profesionalizar su gestión, incorporar valor agregado, ampliar mercados o desarrollar nuevas oportunidades de negocio. A lo largo del programa, los participantes accederán a capacitaciones, mentorías especializadas y asistencia técnica orientadas a mejorar la planificación, la comunicación, el marketing digital y la sostenibilidad de sus proyectos.

En la jornada de lanzamiento estuvo presente la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, quien destacó la importancia de seguir acompañando a quienes apuestan por el desarrollo económico de la provincia. “Estamos muy contentos de acompañar al ministerio de Trabajo en esta nueva edición de Impacta Neuquén, una herramienta que busca potenciar a los emprendedores y emprendedoras de toda la provincia. Creemos que es fundamental seguir generando oportunidades y sumando herramientas concretas para quienes apuestan al desarrollo de sus proyectos”, afirmó.

“Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo el ecosistema emprendedor neuquino, brindando herramientas que permitan crecer, innovar y generar más oportunidades en cada rincón de la provincia”, agregó la ministra.

Por su parte, la subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas, explicó que la convocatoria está orientada a emprendedores y emprendedoras mayores de 18 años de toda la provincia que cuenten con proyectos en funcionamiento y busquen potenciar su crecimiento. “Impacta Neuquén propone un recorrido de nueve meses que combina formación, asistencia técnica y acompañamiento para fortalecer cada emprendimiento y potenciar sus posibilidades de desarrollo”, indicó.

La propuesta busca acompañar a quienes tienen el desafío de transformar una iniciativa en una empresa más sólida, competitiva y preparada para crecer. En ese sentido, el financiamiento constituye una herramienta clave para que los emprendedores puedan realizar inversiones estratégicas, fortalecer procesos productivos y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Cuevas detalló que el programa contempla distintas etapas de formación y evaluación. “La primera instancia consiste en capacitaciones virtuales y acompañamiento técnico para que los participantes desarrollen y fortalezcan la presentación integral de sus emprendimientos. Luego, quienes avancen continuarán con una etapa presencial de asistencia especializada y preparación para la evaluación final”, explicó.

La convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años con residencia en la provincia del Neuquén que cuenten con un emprendimiento en funcionamiento. Los proyectos serán evaluados en función de su viabilidad, potencial de crecimiento, innovación, impacto local y capacidad para generar empleo.

Asimismo, la subsecretaria destacó que el valor del programa trasciende el financiamiento económico. “Cada una de las etapas aporta herramientas concretas para mejorar la gestión, la planificación y la presentación de los proyectos. Más allá de quiénes accedan al aporte económico, transitar por Impacta Neuquén representa una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento para todos los participantes”, sostuvo.

Finalmente, recordó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 21 de junio. “Los interesados pueden anotarse a través de la página web de Emplea Neuquén o acercarse a cualquiera de las oficinas de empleo de la provincia, donde recibirán asesoramiento y acompañamiento para completar el proceso de inscripción”, señaló.

Quienes deseen formar parte del programa podrán realizar su inscripción y conocer en detalle los requisitos, ingresando a https://mintrabajoydh.neuquen.gob.ar/empleaneuquen/empleo/impacta-neuquen.

Con esta segunda edición, Impacta Neuquén reafirma su objetivo de impulsar el talento local y brindar herramientas concretas para que más emprendedores puedan dar un salto de escala, transformando sus proyectos en motores de desarrollo para sus comunidades y para toda la provincia.