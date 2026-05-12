​Emprendedores neuquinos apuestan a la identidad local en el Mercado de Vinos ​

Un productor presentó una línea de gin con impronta patagónica, integrando paisaje, botánicos y turismo en una propuesta que busca posicionarse en toda la provincia.

Durante la sexta edición del Mercado de Vinos de Neuquén, que se realizó el 8 de mayo en la ciudad capital, productores regionales presentaron sus propuestas en un evento que reunió bodegas de Neuquén y Río Negro, gastronomía local y música en vivo, consolidándose como uno de los principales espacios de la enogastronomía patagónica.

Entre los emprendimientos destacados, se encuentra el proyecto encabezado por Jorge Dell’Oro, productor local que desarrolló una línea de gin con identidad neuquina, pensada no solo como bebida sino como una experiencia vinculada al territorio.

La propuesta incluye cuatro variedades diferenciadas, cada una con perfiles sensoriales propios. Una de ellas responde al estilo London Dry, con pocos botánicos y un perfil más limpio y equilibrado, donde se prioriza la presencia en boca y los aromas clásicos del gin. Otra de las opciones incorpora piel de limón, buscando un carácter más cítrico y fresco.

La línea se completa con un gin especiado, que combina distintas pimientas y otros ingredientes para lograr un perfil más complejo, y una versión floral, que incorpora lavanda y pétalos en un proceso de infusión en frío, aportando color y una impronta distintiva.

Más allá del producto, el emprendimiento pone el foco en la construcción de identidad. Cada botella incorpora elementos que remiten a la provincia, como la presencia de la araucaria en la etiqueta principal, y una serie de postales en el dorso que reflejan paisajes y lugares emblemáticos de Neuquén.

La iniciativa busca que quienes consumen el producto puedan llevarse también una parte del territorio, integrando el desarrollo de bebidas artesanales con la promoción turística y cultural de la provincia.

En esa línea, el proyecto prevé una gira por el norte neuquino durante los próximos meses, con el objetivo de acercar el producto a distintas localidades y establecimientos turísticos, especialmente en hosterías y espacios vinculados a la actividad.

La propuesta se inscribe en un contexto de crecimiento de la enogastronomía en la provincia, donde la articulación entre producción local, turismo y cultura permite generar nuevas experiencias y fortalecer la identidad neuquina.

El Mercado de Vinos de Neuquén, impulsado por el Grupo Chacras de Valentina con el acompañamiento de NeuquenTur, se consolida como un espacio clave para visibilizar este tipo de iniciativas, promoviendo el encuentro entre productores, emprendedores y público en torno a los sabores de la región.