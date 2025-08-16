​Emplea Neuquén impulsa la capacitación para el sector comercial ​

Se firmó un acuerdo que permitirá desarrollar cursos especializados para mejorar la formación técnica y profesional de personas inscriptas en Emplea Neuquén.

El ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la Provincia de Neuquén y el Centro de Empleados de Comercio (CEC) firmaron un convenio de cooperación que formaliza el trabajo conjunto entre las instituciones para potenciar la capacitación y la empleabilidad en el sector comercial.

En un acto encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, el ministro Lucas Castelli y Ramón Fernández, secretario general del Centro de Empleados de Comercio del Neuquén suscribieron este acuerdo. También estuvieron presente el ministro jefe de gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset y de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza.

La iniciativa contempla el desarrollo de trayectos formativos orientados a fortalecer las competencias técnicas de las personas inscriptas en Emplea Neuquén, con especial foco en las demandas actuales del mercado laboral.

“Este acuerdo refleja el compromiso de seguir ampliando oportunidades para los neuquinos y neuquinas, acompañando el crecimiento del sector comercial con herramientas concretas para la formación y el empleo genuino”, destacó Castelli.

Por su parte, Ramón Fernández, señaló que “los empleados de comercio de Neuquén somos solidarios, compañeros y emprendedores y vamos a ser protagonistas del Neuquén futuro. Por eso para nosotros es importante la formación y la capacitación Y este convenio que hoy firmamos nos servirá para la prosperidad”.

Los cursos a dictar serán: Comunicación Digital y Social Media, Atención al Cliente con Inteligencia Artificial y Liquidación de Haberes para el sector mercantil. Se ofrecerán en modalidad presencial, virtual o dual, garantizando el acceso a quienes residen en distintos puntos de la provincia.