​Emotiva ceremonia por los 35 años de la UESPO ​

El ministro Matías Nicolini acompañó a los jefes policiales, personal en actividad, retirados y familias.

Con un acto cargado de simbolismo, reconocimiento y fuerte sentido de pertenencia, la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO) celebró su 35° aniversario junto a autoridades provinciales, personal en actividad, retirados y familias, en una ceremonia que incluyó homenajes, entrega de distintivos y la inauguración de la nueva Sala Histórica.

Autoridades provinciales, jefes policiales, personal en actividad, retirados y familias participaron este sábado del 35° aniversario del Departamento Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO), en una ceremonia realizada en la sede de Obrero Argentino.

El acto fue presidido por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, junto al subjefe de Policía, comisario general Walter San Martín, integrantes del Consejo Asesor Superior (CAS), el jefe de la Unidad, comisario Julio César Marín, autoridades policiales, retirados y la familia policial en general.

La ceremonia inició con la recepción de autoridades y el saludo a la formación, seguida de una reseña histórica que repasó los hitos más significativos desde la creación de la UESPO y su consolidación como una de las unidades tácticas más emblemáticas de la institución.

En su discurso, el comisario Marín destacó la trayectoria de la UESPO y subrayó el compromiso, la preparación permanente y el profesionalismo del personal especializado.

Se realizó la entrega de presentes a efectivos retirados y a quienes acompañan cotidianamente el funcionamiento operativo.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de brevets y monedas distintivas, un ritual tradicional de las fuerzas especiales que simboliza honor, hermandad y pertenencia. Estas piezas representan un vínculo profundo entre quienes las portan, tanto personal retirado como quienes continúan en actividad.

La ceremonia incluyó las palabras del comisario mayor (R) José Roteta, uno de los fundadores de la unidad, quien repasó los inicios y evolución de la UESPO, y del subjefe de Policía, comisario general Walter San Martín, quien destacó el rol estratégico de esta unidad dentro de la institución.

Tras el retiro de las banderas de ceremonia y el informe de cierre, las autoridades se trasladaron al interior de la unidad, donde quedó inaugurada la Sala Histórica, un espacio destinado a preservar y transmitir el legado de 35 años de entrega, vocación y profesionalismo.