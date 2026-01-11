​Emergencia hídrica: acuerdan avanzar con financiamiento y asistencia de manera más ágil ​

Se abordó la situación del centro y norte provincial, donde se reforzó la asistencia con camiones de agua y se analizó la necesidad de ampliar la flota disponible.

Tanques australianos se cargan con agua en el camino hacia los campos de veranada.

El Comité de Emergencia Hidrica, Social y Productiva de la Provincia analizó distintas solicitudes vinculadas a la emergencia hídrica que atraviesa Neuquén, con el objetivo de acelerar respuestas para comunidades, productores y municipios afectados por la sequía.

Durante la reunión también se acordó continuar con los trabajos de puesta en funcionamiento de sistemas de riego y se repasaron pedidos de perforaciones, provisión de agua potable, compra y administración de camiones cisterna y aportes a municipios y comisiones de fomento para abordar la situación actual. En tal sentido se buscará canalizar financiamiento y asistencia de manera más ágil, en línea con las instrucciones del gobernador Rolando Figueroa en pos de acelerar las soluciones en territorio.

La situación de comunidades rurales y parajes del centro y norte provincial fue abordada particularmente. Allí se reforzó la asistencia con camiones de agua y se analizó la necesidad de ampliar la flota disponible. Asimismo, se evaluaron criterios para la compra, administración y operación de estos vehículos, priorizando las zonas más críticas y la articulación con los gobiernos locales.

Respecto de las perforaciones solicitadas en distintas localidades, se aclaró que se trata de procesos que requieren tiempos técnicos y administrativos y es necesario avanzar a la vez en una planificación de mediano y largo plazo para poder dar respuesta.

También se habló sobre la continuidad de los aportes para el funcionamiento de sistemas de riego administrados por municipios y comisiones de fomento, a través de mecanismos que permitan cubrir horas máquina y tareas urgentes, garantizando la disponibilidad de agua en plena temporada.

La emergencia hídrica es consecuencia de una situación climática prolongada y estructural. Las medidas que se adoptan forman parte de un proceso sostenido. En este sentido, se planteó la necesidad de reforzar la comunicación pública, con mensajes claros sobre el uso responsable del agua, el consumo humano como prioridad y la adaptación de los sistemas productivos a la disponibilidad real del recurso.

En la reunión estuvieron presentes, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, la secretaria de Desarrollo Humano, Miryan Abojer y el secretario del Interior Gustavo Coatz.

Sobre el Comité

Mediante el DECTO-2026-17-E-NEU-GPN del 10 de enero de 2026 se creó el Comité de Emergencia Hídrica, Social y Productiva. Según la norma, está conformado por los Ministerios Jefatura de Gabinete, Economía, Producción e Industria y Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. Tiene a su cargo la coordinación de acciones y el establecimiento de prioridades para afrontar las consecuencias de la sequía persistente que motivó la declaración de la emergencia.