​El TOP XV llega con una propuesta renovada para empresas neuquinas ​

En su séptima edición, el programa convoca a MiPymes jóvenes con el objetivo de incorporarlas al proceso de incubación, mentorías y networking 2025 del Centro PyME-ADENEU.

El Gobierno de la Provincia, a través del Centro PyME-ADENEU, desarrolló el programa “TOP XV – Acelerando el Futuro Pyme”, para seleccionar y acompañar a 15 empresas neuquinas con alto potencial de crecimiento.

Las pequeñas y medianas empresas jóvenes (con menos de siete años de actividad) representan un segmento clave para el desarrollo económico, la generación de empleo y la dinamización del tejido productivo.

Sin embargo, muchas de estas empresas enfrentan desafíos vinculados a su profesionalización, planificación, acceso a herramientas de gestión y redes estratégicas.

La iniciativa ofrecerá un proceso intensivo y gratuito de formación, mentoreo, vinculación y visibilidad, que fortalezca las capacidades internas, amplíe las oportunidades comerciales y consolide la proyección de las empresas seleccionadas, en Neuquén y la región.

Gabriel Carnelli, referente de la Incubadora de Emprendimientos del Centro PyME-ADENEU adelantó que “a partir de la convocatoria que estamos iniciando vamos a seleccionar y acompañar a 15 micro y pequeñas empresas de Neuquén en las que detectemos un alto potencial para escalar sus operaciones”.

“El programa permitirá a los participantes seleccionados incorporar herramientas para mejorar las distintas áreas de su empresa, que puedan repensar y mejorar sus procesos clave, validar su modelo de negocios con un staff de consultores y mentores, y acceder a una red de contactos y vinculación empresarial”, sostuvo Carnelli.

El Top XV se desarrollará de septiembre a diciembre de 2025, con un encuentro semanal, en las oficinas del Centro PyME-ADENEU, ubicadas en Sarmiento 802 de la ciudad de Neuquén.

Serán un total de seis módulos que abordarán: modelo de negocios y propuesta de valor; control de gestión, costos y finanzas; estrategias de crecimiento; gestión de procesos y mejora continua; transformación digital; y comunicación efectiva y pitch.

Las empresas interesadas en postularse podrán pre-inscribirse hasta el 1 de septiembre en el siguiente formulario: https://bit.ly/TopXV_2025.

Para consultas o más información comunicarse con el Centro PyME-ADENEU al correo electrónico [email protected].