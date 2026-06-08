​El suministro de agua potable será afectado por un corte programado de energía ​

Un corte de energía programado por EPEN, para este martes, afectará el sistema de bombeo de agua potable más grande de la capital, ente las 9 y las 12 del mediodía. El servicio podría presentar baja presión o interrupciones en la zona norte y este de la ciudad.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informa que este martes, nueve de junio, el servicio de agua potable en la ciudad de Neuquén podrá verse afectado debido a un corte de energía programado por EPEN, que se realizará de 9 a 12 del mediodía.

La interrupción del suministro eléctrico impactará en el funcionamiento de la planta potabilizadora Mari Menuco y las cisternas que abastecen la zona Oeste de la capital reduciendo la capacidad de producción de la ciudad.

Durante el corte, el EPAS pondrá en funcionamiento un generador para operar parcialmente las bombas, aunque no será posible encender todos los equipos debido a su alto consumo energético. Esta situación podría generar baja presión o falta de agua, principalmente en barrios de la zona norte y este.

Una vez restablecido el suministro eléctrico al mediodía, el servicio de agua se irá normalizando de manera paulatina.

Se solicita a los vecinos extremar el cuidado del agua, destinándola únicamente para consumo humano e higiene. Ante cualquier inconveniente, comunicarse con el Centro de Atención al Usuario del EPAS al 0800-222-4827.