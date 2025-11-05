​El programa Justicia en tu Comunidad estará disponible en el barrio 7 de mayo ​

Forma parte de una política pública para garantizar el acceso a la justicia. Todos los jueves los vecinos y vecinas pueden acercarse a ese barrio neuquino para realizar trámites y consultas en el espacio comunitario.

El Gobierno provincial, en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia, se encuentra implementando el programa Justicia en tu Comunidad en el barrio 7 de mayo de la ciudad de Neuquén. Este jueves estará disponible en el Centro de Promoción Comunitaria (CPC) El Nido, con servicios como orientación jurídica, recepción de denuncias, realización de audiencias, atención de la Defensa Pública y servicios de la Justicia de Paz, entre otros.

La iniciativa tiene el objetivo de acercar los servicios del Estado a la ciudadanía y garantizar derechos, especialmente en los sectores más vulnerables y alejados del centro de la ciudad.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, señaló: “Lo importante es que el Estado esté al servicio de la gente, no al revés. Muchas veces, para hacer un trámite o resolver una consulta judicial, una vecina o un vecino tiene que tomarse dos colectivos y perder todo un día. Con este tipo de iniciativas, llevamos los servicios a los barrios, donde la gente vive y trabaja. Así, el Estado se hace más presente, más cercano y más humano.”

Por su parte, Adrián López Guillem, a cargo del Juzgado de Paz N° 1 de la ciudad de Neuquén, destacó la respuesta de la comunidad y comentó que “la experiencia está siendo muy buena. Nos ha sorprendido la gran asistencia de vecinos y vecinas, no solo del barrio donde está ubicado El Nido, sino también de zonas cercanas. Se acercan para realizar distintos trámites o acceder a los servicios que ofrece el Poder Judicial en estas instalaciones.”

Según explicó, desde la implementación del dispositivo la asistencia ha ido creciendo de manera constante. “Cada vez más personas se acercan, algunas por una consulta puntual y otras que, al aprovechar algún servicio del CPC, se enteran de que el Poder Judicial también tiene presencia en la zona. Así, consultan, despejan dudas o inician algún trámite”, agregó.

“Hoy contamos con 44 Centros de Promoción Comunitaria en toda la ciudad de Neuquén, donde vecinos y vecinas pueden acercarse para resolver distintos trámites del Estado. Si bien en el CPC El Nido se está desarrollando específicamente el programa Justicia en tu Comunidad, estamos presentes en todos los sectores, trabajando para que el Estado esté cada vez más cerca y al servicio de la gente”, cerró Castelli.

El trabajo conjunto entre el gobierno provincial y el Poder Judicial permite consolidar un Estado presente, cercano y eficiente, que acompaña a cada neuquino y neuquina en el ejercicio pleno de sus derechos.