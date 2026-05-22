​El paso Pichachén será sede de un encuentro de integración entre la Argentina y Chile ​

El gobernador Rolando Figueroa informó que participarán cancilleres, legisladores, ministros y gobernadores de ambos países y destacó que “vamos a firmar este corredor bioceánico turístico para poderlo desarrollar”.

El gobernador Rolando Figueroa anunció este viernes que el 11 de junio se realizará un encuentro en el paso internacional Pichachén que contará con la participación de cancilleres, ministros, gobernadores y legisladores de la Argentina y Chile. Destacó que el objetivo de la actividad es avanzar en el desarrollo del corredor bioceánico turístico que viene trabajando la provincia del Neuquén.

“Vamos a firmar este corredor bioceánico turístico para poderlo desarrollar”, dijo el mandatario provincial durante el acto por el 89° aniversario de Las Ovejas, que encabezó junto con la intendenta Marisa Antiñir.

Figueroa agregó que “vamos a tener dos cancilleres, senadores y diputados argentinos y chilenos, y gobernadores de ambos lados de la cordillera en nuestro paso Pichachén”. “Hemos sabido llamar la atención y decir que queremos un paso para la zona más desarrollada de Chile desde Neuquén, y la zona más postergada de este Norte, que muchas veces las cosas han tardado tanto en llegar”, expresó.

Además, el gobernador aseguró que “tenemos que trabajar por la integración” y consideró que “2032 tiene que ser la fecha que nos tenemos que poner como meta para que el paso Minas Ñuble pueda ser una realidad”.

“Estamos culminando el primer tramo de un corredor bioceánico que nos va a involucrar a todos, que viene desde Octavio Pico a Rincón de los Sauces. Y estamos consiguiendo el financiamiento para ir desde Rincón de los Sauces hasta la ruta 40”, detalló.

También destacó la importancia del Camino de la Fe que se está concretando. “Tiene 700 kilómetros, todos pavimentados, con cinco vinculaciones hacia Chile, de las cuales tres ya están pavimentadas. Estamos pavimentando Mamuil Malal y vamos a comenzar, antes de fin de año, el del paso internacional Pichachén”, añadió y aseveró: “Va a ser un corredor turístico de clase mundial”.

“Ninguna acción que sea en un determinado pueblo termina siendo imperceptible en el pueblo de al lado. Si no crecemos juntos, es imposible generar el crecimiento que estamos propiciando”, afirmó Figueroa y recalcó que “el Norte neuquino se tiene que poner de pie, porque la provincia debe crecer de manera equilibrada”. Además, aseguró que en esa región “durante años necesitábamos rutas, gas, luz y no venían”.

“Durante 100 años tuvimos que hacer 100 kilómetros de más cada vez que queríamos venir al Norte”, indicó y destacó los trabajos de pavimentación en la ruta provincial 7, en el sector conocido como Cortaderas, que se ejecutan en conjunto con YPF. “Ya tenemos en ejecución la mitad de esa ruta, es decir, 55 kilómetros”, dijo e informó que en los próximos días se licitarán otros 35.

También informó que antes de octubre se prevé licitar el camino desde Andacollo hasta Los Miches, Guañacos y el paso internacional Pichachén. Mientras que en noviembre se hará lo propio con los tramos de ruta desde El Huecú hasta El Cholar y el Reñi Leuvú. “Ya estamos haciendo Las Ovejas-Varvarco y vamos a comenzar en octubre con el pavimento desde el desvío de Las Ovejas, desde la 43, hasta Manzano Amargo”, amplió y recalcó que “son cerca de 500 millones de dólares invertidos solo en rutas”.

Figueroa recordó que se obtuvo el financiamiento internacional para licitar una infraestructura eléctrica estratégica para la región, como es el cierre del Anillo Norte. “Cuando se concluya esta obra, que cuesta más de 100 millones de dólares, no se nos va a cortar la luz porque vamos a poder proveernos desde otro anillo”, explicó.

Además, destacó la importancia del proyecto integral que el gobierno provincial desarrolla en el Norte para llegar con el servicio de gas. “Hicimos el gasoducto con Hidenesa hasta Guañacos, Los Miches; estamos llegando ya a Las Ovejas, y vamos a seguir hasta Varvarco y Manzano Amargo”, recordó y explicó que las plantas de GLP que se dejarán de utilizar en esas localidades se trasladarán a otros lugares, como Moquehue y Chorriaca.

Dijo que todas esas obras se lograron a partir de la firma de un Pacto de Gobernanza con todos los intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia.

“Tenemos que administrar mejor, hay que hacer obras. No podemos hacer como hacían antes, que se tomaban deudas para pagar gastos corrientes nada más”, afirmó y añadió: “Ya llevamos pagada la mitad de la deuda que nos dejaron. Llevamos pagados 750 millones de dólares de la anterior gestión”.

El mandatario consideró que “tenemos que asumir los desafíos que nos impone la posibilidad de gobernar para que la gente esté mejor. El gobierno cambió, pero estoy convencido que cambió porque su gente y los desafíos cambiaron. Ya no nos sirve más despotricar para conseguir algo. Hay que ser ordenado, hay que elaborar presupuestos, administrar bien, planificar y programar”.

“No podemos estar contentos porque nos hacen una canchita de fútbol. Ayer hablaba en Chorriaca. El CPEM lo crearon el 10 de abril de 2023 mediante un decreto. Pusieron a 14 chicos en un cubo de lata para que una docente les enseñe en invierno muriéndose de frío y firmaron un decreto solamente para buscar los votos y ganar una elección. Nosotros tenemos que pensar de otra manera”, finalizó.

Como parte de las actividades, se inauguró el edificio del Juzgado de Paz, que se ejecutó con el sistema constructivo de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone) y tiene una superficie cubierta de 84 metros cuadrados. También se entregaron las adjudicaciones de 40 lotes con servicios, se firmó un convenio para ejecutar obras de gas en la Casa de los Grandes y se cedieron tierras a diversas instituciones de la localidad.

En su discurso, la intendenta hizo un repaso por la infraestructura para la localidad y destacó el acompañamiento del gobierno provincial. También homenajeó a las familias pioneras que impulsaron el crecimiento de Las Ovejas.

Antiñir valoró el acompañamiento del gobernador y su equipo para concretar proyectos estratégicos. Entre ellos mencionó el avance de la pavimentación entre Las Ovejas y Varvarco, la ejecución de la red de gas natural y la continuidad de los programas habitacionales.

“Hoy ya es un hecho, se está realizando la pavimentación entre Las Ovejas y Varvarco”, señaló y calificó a la obra como “un acto de estricta justicia” esperado durante años por los habitantes del Norte neuquino.

Indicó que próximamente se entregarán las seis unidades restantes de un plan de 16 viviendas y destacó la adjudicación de lotes con servicios a 40 familias. Remarcó que ya se firmó el financiamiento provincial para ejecutar 12 cuadras de asfalto y aseguró que “Las Ovejas está llamada a ser uno de los grandes faros del turismo del Alto Neuquén”.

También participaron de las actividades los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset y de Seguridad, Matías Nicolini; las secretarias de Desarrollo Humano, Miryan Abojer y de Cultura, María José Rodríguez; diputados provinciales; miembros del Poder Judicial, de la Policía provincial y del gobierno local, entre otros.