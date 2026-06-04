​El Operativo Nieve fue uno de los ejes del Consejo de Seguridad ​

Se avanzó en la coordinación de acciones entre los distintos organismos que intervendrán durante la temporada invernal, con el objetivo de garantizar una respuesta eficiente ante emergencias y brindar mayor seguridad a residentes y turistas.

La planificación del Operativo Nieve 2026 fue uno de los principales ejes de trabajo de la cuarta Asamblea del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de los Lagos del Sur que se realizó este lunes en Junín de los Andes.

Durante el encuentro se trabajó la coordinación de acciones entre los distintos organismos que intervendrán durante la temporada invernal, con el objetivo de garantizar una respuesta eficiente ante emergencias y brindar mayor seguridad a residentes y turistas.

Asimismo, se analizaron medidas relacionadas con la seguridad vial en los corredores turísticos de la región, el funcionamiento de los planes de contingencia locales, la articulación con organismos viales y el fortalecimiento de los controles en rutas estratégicas.

Se presentó el esquema de cobertura previsto que contempla la presencia de ambulancias, móviles de seguridad vial y personal especializado en distintos puntos de la Región de los Lagos, reforzando la capacidad de respuesta ante contingencias climáticas y situaciones de emergencia.

El encuentro estuvo encabezado por el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana, Luis Sánchez y la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna. Participaron también intendentes, presidentes de comisiones de fomento, concejales, representantes de organismos provinciales, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia de toda la región, quienes abordaron distintos temas vinculados a la seguridad ciudadana, la prevención y la gestión del riesgo.

La asamblea permitió además, fortalecer el trabajo conjunto entre municipios y organismos provinciales para avanzar en políticas públicas orientadas a la prevención, la seguridad ciudadana y la protección de quienes habitan y visitan la región durante la temporada invernal.