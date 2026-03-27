​“El Ogro y sus amigos”, un espectáculo gratuito para disfrutar en familia ​

En Escena Teatro Infantil llega al Cine Teatro Español de la mano de la Fundación BPN con una aventura donde la música y la fantasía invitan a compartir momentos únicos.

La Fundación BPN invita a la comunidad a disfrutar de “El Ogro y sus amigos”, una propuesta llena de música, humor y fantasía para compartir en familia.

La función se realizará mañana a las 17 horas en el Cine Teatro Español. La entrada es gratuita y podrá retirarse hasta agotar la capacidad de la sala. Los horarios actualizados de boletería son: este viernes de 8:30 a 21 y el sábado desde las 16.

En “El Ogro y sus amigos”, personajes de cuentos clásicos se encuentran en el bosque en busca de los finales felices que una bruja les arrebató. A través de la música, el humor y la magia del teatro, la historia pone en valor el acompañamiento, los vínculos y el crecimiento compartido. ¿Podrán cambiar su destino? La respuesta se revela en escena en un espectáculo lleno de emoción y fantasía.

La obra es una realización de En Escena Teatro Infantil.

La actividad cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén y del Banco Provincia del Neuquén.