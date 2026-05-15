​El nuevo colector de calle Copahue ya está en funcionamiento ​

La empresa completó ayer las conexiones clave de la obra y avanza ahora en la reconstrucción de los servicios básicos y el posterior asfaltado de la calzada.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, dio un paso concreto más en su plan de mejora de infraestructura sanitaria: el nuevo colector cloacal de calle Copahue entró ayer en operación tras realizarse las dos conexiones finales en las intersecciones con Avenida Olascoaga y con calle Río Negro.

Estas vinculaciones representan el punto de cierre técnico de la obra y habilitan el funcionamiento pleno del nuevo sistema, que mejorará la capacidad y la eficiencia del servicio de saneamiento para los vecinos y las vecinas del sector.

A partir de hoy, la empresa comienza con la etapa de reconstrucción de los servicios básicos en las dos cuadras intervenidas, trabajo que será seguido por el asfaltado definitivo de la calzada, devolviendo así la normalidad a la circulación y a la vida cotidiana del barrio.

Esta obra forma parte del compromiso del EPAS de garantizar el acceso a servicios esenciales de calidad en todo el territorio provincial, planificando y ejecutando intervenciones que contribuyen al bienestar de la comunidad neuquina.

Estas acciones beneficiarán a 150 mil habitantes, alivia la cuenca sanitaria de calle Copahue y calle Lanín, y demandó inversión superior a los 1.800 millones de pesos que tuvo que afrontar esta nueva gestión de gobierno ya que al asumir la misma estaba paralizada. En este caso puntual, consistió en la colocación de 245 metros de cañería de PRFV de 1.500 milímetros de diámetro paralela a la antigua tubería.

La culminación de esta obra permitirá mejorar el escurrimiento del líquido hacia la planta Tronador y duplicar la capacidad de transporte que hoy tiene ese sector de la capital.

Gustavo Hernández, presidente del EPAS, declaró: “Esta obra había quedado paralizada, corrió la suerte de muchas de las obras públicas comenzadas en la gestión anterior. El año pasado, gracias a una decisión política del gobernador, pudimos retomar las tareas y culminar con esta obra que fue muy compleja de ejecutar”.

“Es una obra que se tuvo que hacer de noche por los niveles de líquido cloacal que transporta, es una cañería en uso que no se podía desafectar, sino que había que hacerla con todo en funcionamiento. Este colector es uno de los más importantes de la capital, casi 150 mil vecinos vuelcan sus líquidos a esta red colectora”, puntualizó Hernández.

“Estimamos en 15 días habilitar las arterias de Corrientes, Rio Negro y Olascoaga. En un mes esperamos tener los servicios reestablecidos y la calle asfaltada retomando el ritmo habitual de esta calle. Le pedimos disculpas a los vecinos que muchos de ellos vieron su vida cotidiana afectada, pero supieron entender la complejidad de esta obra”, concluyó.

La planta más grande de la Patagonia, en recuperación

La apuesta más significativa está en la Planta Tronador, el corazón del sistema cloacal de la ciudad. Esta instalación procesa el 80% de los líquidos sanitarios generados por los capitalinos y es la planta de tratamiento más grande de toda la Patagonia. Sin embargo, llegó a esta gestión con módulos deteriorados, vida útil vencida en distintos componentes y sin un plan de ampliación proyectado.

Frente a eso, el EPAS diseñó un plan integral y firmó un contrato con la Unión Transitoria de Empresas POSE SA–Bridge Hydrogen SA por 7.641 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 420 días. La intervención apunta a recuperar la capacidad operativa de los módulos 1 al 6 —los más antiguos de la planta— incorporando equipamiento de última generación en las áreas civil, mecánica, eléctrica y electrónica.

En paralelo, para proyectar el futuro de la planta, se contrató a la empresa FRB Servicios SRL -por un monto de 334 millones de pesos- para realizar en 180 días un estudio integral que determine la demanda actual y futura del servicio cloacal, el impacto ambiental y las especificaciones técnicas necesarias para licitar la ampliación definitiva de la planta. Ese proyecto ejecutivo será la hoja de ruta para gestionar el financiamiento de una obra que garantizará el normal tratamiento de los efluentes por los próximos años.

Lo que distingue a este proceso es su financiamiento: todas estas obras se ejecutan con recursos propios de la Provincia, sin dependencia del Estado nacional, que en materia de agua potable y saneamiento no ha llevado a cabo obras en el territorio neuquino.

El déficit histórico en la capital es real. Revertirlo requiere planificación, inversión sostenida y presencia efectiva del Estado. El EPAS está en ese camino y un motor importante en esto es la Municipalidad de Neuquén con acuerdos históricos como el firmado el 1 de diciembre de 2025 entre el gobernador, Rolando Figueroa, y el intendente, Mariano Gaido.

Se acordaron acciones trascendentales para la ciudad, donde el gobernador y el intendente de la ciudad firmaron una carta de intención reafirmando los acuerdos establecidos en el Pacto de Gobernanza, en el que las autoridades provinciales y municipales trabajan de manera mancomunada para concretar acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y preservar el medio ambiente.

Este acuerdo refleja, una vez más, el modelo neuquino de gestión donde la provincia y los municipios trabajan y aportan en forma conjunta en pos de una asignación de recursos más eficiente por parte del Estado, procurando el equilibrio fiscal, propiciando una gestión austera y respetuosa de los recursos de todos los neuquinos y neuquinas.