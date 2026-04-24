​El ministerio de Seguridad fortalece el abordaje preventivo en escuelas  ​

Con un programa desarrollado por la cartera, funcionarios y especialistas brindaron herramientas de contención y seguridad a la comunidad educativa del Instituto María Auxiliadora. La propuesta se realiza en instituciones de toda la provincia.

El ministerio de Seguridad llevó adelante el pasado 22 de abril una jornada de capacitación y abordaje preventivo en el Instituto María Auxiliadora. Se trata de una iniciativa que se realiza en establecimientos educativos de la capital y del interior provincial.

La actividad fue encabezada por la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana, y contó con la participación del equipo directivo y del cuerpo docente completo de la institución, quienes trabajaron de manera articulada junto a autoridades del ministerio de Educación.

La jornada tuvo como eje el Programa Provincial de Prevención de Violencia, Delito y Adicciones (Pre.Vi.D.A), una iniciativa orientada a fortalecer la prevención como herramienta clave para la construcción de entornos seguros.

El desarrollo técnico estuvo a cargo de los licenciados en Psicología, Cristian Almaraz y Facundo D’Alú, integrantes de la subsecretaría, quienes brindaron herramientas concretas de contención y abordaje ante situaciones de conflictividad. El objetivo es dotar a los equipos docentes de recursos claros y aplicables para intervenir frente a problemáticas que hoy atraviesan a las instituciones educativas de la provincia.

Seguridad y comunidad

Desde la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana destacaron que este tipo de acciones forman parte de un plan estratégico integral que impulsa el ministerio de Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana en todo el territorio neuquino.

A través de la capacitación y el acompañamiento institucional, se promueve que cada establecimiento pueda desarrollar sus propios protocolos y estrategias de intervención, con el objetivo de no solo reducir los conflictos actuales, sino también reconstruir vínculos y consolidar comunidades educativas más seguras, contenidas y estables.