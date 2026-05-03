​El Mercado Concentrador convoca a concurso de precios para adjudicar puestos de venta ​

La convocatoria está dirigida a operadores actuales, productores y personas interesadas en incorporarse a la actividad comercial del mercado. Las propuestas pueden presentarse hasta el 29 de mayo.

El Directorio del Mercado Concentrador de Neuquén (MCN) lanzó un Concurso Privado de Precios destinado a la adjudicación en comodato de dos puestos de venta para la comercialización de frutas y verduras dentro del predio.

La convocatoria está dirigida a operadores actuales, productores y personas interesadas en incorporarse a la actividad comercial del mercado.

Los espacios disponibles corresponden a los puestos N° 2 y N° 3, ubicados en la Nave 1. Ambos serán otorgados en comodato por un plazo de dos años y no cuentan con cámara de refrigeración. Además, se establece la obligación de abonar expensas por un período mínimo de un año, con un valor base fijado en 130.

Entre los requisitos para participar, se establece como condición excluyente:

No registrar deuda de expensas (para operadores actuales).

No poseer locales de venta minorista o mayorista fuera del MCN en la zona del Alto Valle.

No contar con antecedentes de sanciones por parte del Mercado Concentrador.

Presentación de ofertas

Las personas interesadas deberán solicitar el documento “Procedimiento para la adjudicación en comodato de puestos permanentes de venta” en la Administración del MCN.

Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado hasta el 29 de mayo de 2026 a las 10, en la sede administrativa ubicada en Ruta Provincial 7, kilómetro 5, Parque Industrial Centenario.

La apertura de sobres se realizará en la próxima reunión de Directorio, en fecha a confirmar.

Desde el organismo se informó que el Directorio se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto el concurso en cualquier momento, sin que ello genere derecho a reclamos. Asimismo, la presentación de ofertas implica la aceptación plena de las condiciones establecidas.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse con la Administración del MCN a los teléfonos (299) 489-8495 / 489-8812 o al correo electrónico [email protected].