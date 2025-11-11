​El IJAN inauguró muestra itinerante del Calendario Cultural y Social 2026 ​

La exposición se inició este lunes en el hall central de la Legislatura y recorrerá distintos espacios culturales e institucionales a lo largo del territorio provincial durante los próximos meses.

El Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) invita a la comunidad a recorrer la muestra itinerante del Calendario Cultural y Social IJAN 2026, una exposición fotográfica que celebra la identidad, la diversidad y el espíritu del pueblo neuquino.

La muestra reúne las obras seleccionadas en el concurso fotográfico realizado este año, en el que participaron artistas de toda la provincia con imágenes que retratan costumbres, paisajes, oficios, celebraciones y momentos cotidianos que conforman la idiosincrasia neuquina.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado de reconocidos profesionales, integrado por Carlos Esteban Forquera, Gonzalo Alberto José y Carlos Alberto Mendiola, quienes seleccionaron las 12 fotografías ganadoras y otorgaron, además, cuatro menciones especiales por su excelencia artística, técnica y conceptual.

La exposición dio inicio este lunes en el hall central de la Legislatura de la Provincia del Neuquén, y recorrerá distintos espacios culturales e institucionales a lo largo del territorio provincial durante los próximos meses.

El Calendario Cultural y Social IJAN 2026 como ya es tradición, será distribuido en formato impreso, acompañando las acciones institucionales del próximo año con imágenes que reflejan el compromiso del IJAN con la cultura, el arte y la identidad local.

La muestra podrá visitarse de manera libre y gratuita, y contará con material explicativo sobre cada obra y su autoría.