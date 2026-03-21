​El gobierno provincial ordenó la situación de 30 empleados del EPAS ​

Se trata de 30 trabajadores que venían prestando funciones en el organismo con una antigüedad que supera los 8 años en algunos casos. Son en su mayoría profesionales y técnicos claves en la estructura organizacional.

El gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto 422/26, mediante el cual se convalida lo actuado por el directorio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) incorporando a 30 agentes a la planta transitoria del organismo, siendo dos los puestos faltantes a cubrirse en una segunda instancia. El decreto fue refrendado por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

Es importante destacar que el personal que está ingresando en esta planta eventual viene prestando funciones en el EPAS hace muchos años, algunos tienen una antigüedad superior a los 8 años. Además, en su gran mayoría son profesionales o técnicos que ocupan lugares estratégicos en la gestión, ya sea en Neuquén capital como en localidades del interior provincial donde el ente presta servicios.

Este proceso de incorporación se pudo llevar a cabo gracias a una decisión política del gobernador, quien comenzó con ordenar el Estado y aportar transparencia en la planta estatal. Esto de ninguna manera significa un gasto extra; al contrario, aporta previsibilidad y planificación en una empresa de servicios que brinda un servicio esencial y presentaba este déficit.

La incorporación del personal a la planta transitoria del organismo se viene llevando a cabo hace más de un año, en un procedimiento transparente y sin objeciones. Primero el gobierno debió sancionar un decreto que autorice al directorio del EPAS a llevar a cabo este concurso y se creó la comisión que estuvo conformada en parte mixta por Ejecutivo-Gremio, lo que permitió llegar al punto culmine que determinó este ingreso en planta transitoria.

Desde el Ejecutivo se trabajó en forma incansable para poder llegar a este paso, ya que son todas personas que vienen desarrollando sus tareas en el organismo y son clave para la estructura organizacional.