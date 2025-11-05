​El Gobierno provincial mantuvo el primer encuentro con ATE ​

Se trató de la primera reunión establecida en el cronograma de convocatoria a los gremios estatales. Le seguirán ATEN, UPCN y Unavp. Neuquén repite el esquema de negociación adelantada buscando sostener la previsibilidad política y económica.

El Gobierno provincial, representado por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González, y la directora superior de Relaciones Laborales, Natalia Puppio; mantuvo la primera reunión con la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para avanzar en el acuerdo salarial para 2026.

La convocatoria fue oficializada la semana pasada como parte de una iniciativa que busca sostener el diálogo respetuoso para alcanzar los consensos necesarios para proyectar con anticipación las variables salariales y presupuestarias, asegurando condiciones de estabilidad a los trabajadores.