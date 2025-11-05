El Gobierno provincial mantuvo el primer encuentro con ATE para avanzar en el acuerdo salarial 2026

El Gobierno provincial realizó este martes el primer encuentro con la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en el marco del cronograma de convocatorias a los gremios estatales. Se trató del inicio formal de la ronda de negociaciones salariales anticipadas, una estrategia que la Provincia busca repetir para garantizar previsibilidad política y económica de cara al próximo año.

La reunión contó con la participación del ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González, y la directora superior de Relaciones Laborales, Natalia Puppio.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la convocatoria se oficializó la semana pasada como parte de una política orientada a sostener un diálogo respetuoso y permanente con los gremios, con el objetivo de alcanzar consensos que permitan proyectar con anticipación las variables salariales y presupuestarias, asegurando estabilidad y previsibilidad para los trabajadores estatales.

Tras este primer encuentro con ATE, el cronograma de reuniones continuará con los sindicatos ATEN, UPCN y Unavp, completando así la agenda de negociaciones prevista por el Gobierno provincial.