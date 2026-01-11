​El Extraordinario de Reyes de Lotería Unificada fue para el 38199 ​

El sorteo se realizó anoche por bolillero de Lotería de Río Negro con un total de premios de más de 1.000 millones de pesos.

El primer premio con 420 millones con duplicador fue para el Nº 38199. En tanto número duplicador fue el 1.

Por su parte el segundo premio correspondió al Nº 23706 y el tercero fue para el Nº 21924.

Por otra parte, el premio al certificado entero correspondiente a un Fiat Cronos cero km, fue para el Nº 28110.

Los dos premios especiales a la fracción de 3 millones cada uno, fueron para los Nº 71388 fracción 2 y el Nº 22881 fracción 1.

Por último el premio especial de una casa al comprador de la Chequera Premium Black fue para el Nº 29144 de la provincia de Río Negro. Este premio tenía condición de sale o sale.

El próximo sorteo será el especial de Fin de Fiestas, el 17 de enero y será a través de los bolilleros de Lotería de Río Negro.