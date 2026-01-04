​El Extraordinario de Año Nuevo fue para el 43.011 ​

Se realizó la noche del sábado por Lotería La Neuquina. El próximo sorteo será el especial de Reyes, el 10 de enero.

Más de 1.400 millones de pesos en premios repartió el sorteo de Año Nuevo de Lotería Unificado, que en este caso se realizó por el bolillero de Lotería La Neuquina el sábado por la noche. El primer premio, con duplicador, fue de 588 millones de pesos.

El 43.011 fue el número para el primer premio, adjudicado a las provincias de Misiones y Catamarca. El duplicador correspondió al número 1. En tanto, el segundo premio correspondió al Nº 67.737, asignado a Corrientes y Neuquén, y el tercer premio fue para el Nº 81.500, asignado a las provincias de Mendoza y Corrientes.

El premio al certificado entero de Fiat Cronos cero km fue para el Nº 99.047, mientras que los dos premios especiales a la fracción de 5.500.000 pesos cada uno fueron para los números 35.335, fracción 3, y 61.062, fracción 4.

El próximo sorteo será el especial de Reyes el 10 de enero y se realizará a través de los bolilleros de la Lotería de Río Negro.