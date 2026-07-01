​El estudiante presenta una evolución favorable ​

Fue trasladado al Hospital Provincial Neuquén para su evaluación por especialistas en miembros superiores y posteriormente regresó a Cutral Co.

El Ministerio de Salud informó que el estudiante de 13 años, internado tras un incidente en una escuela de Cutral Co, presenta una evolución favorable y se mantiene estable.

Esta mañana fue trasladado al Hospital Provincial Neuquén para su evaluación por especialistas en miembros superiores y posteriormente regresó a Cutral Co.

Tras la valoración médica, se programó su intervención quirúrgica para los días 8 o 9 de julio en el Hospital Provincial Neuquén, a cargo del equipo de especialistas en miembros superiores.

El paciente continúa bajo seguimiento interdisciplinario y tratamiento médico. Se solicita prudencia y respeto por su privacidad, la de su familia y de la comunidad educativa.

Cualquier novedad será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Prensa provincial.