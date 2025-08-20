​El EPEN iniciará una campaña de regularización y eficiencia en Centenario ​

En una primera etapa las cuadrillas de toma-estado relevarán información en la vía pública y pilares domiciliarios, para detectar irregularidades. Se trata de un plan integral para mejorar la calidad del servicio y la seguridad pública.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del ministerio de Infraestructura, pondrá en marcha en la ciudad de Centenario un plan integral de regularización del servicio eléctrico, con el objetivo de mejorar la eficiencia, garantizar la calidad del suministro y reforzar la seguridad pública.

La iniciativa comprende operativos de control y normalización de suministros eléctricos, orientados a detectar y corregir conexiones irregulares, instalaciones puenteadas o situaciones de riesgo para los usuarios y el sistema. Estas acciones permitirán reducir pérdidas, optimizar la red y mejorar la continuidad del servicio.

El plan también busca generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de contar con instalaciones seguras y registradas, que aseguren la correcta medición del consumo, eviten accidentes y contribuyan a un uso eficiente de la energía.

Con este programa, el EPEN avanza en su compromiso de brindar un servicio eléctrico confiable, equitativo y sustentable, acompañando el desarrollo de Centenario y fortaleciendo la seguridad en beneficio de toda la población.

Dichas acciones forman parte del fortalecimiento de las empresas públicas que impulsa el Gobierno provincial, con el objetivo de acompañar el desarrollo de cada localidad a través de obras y mejoras en los servicios.