​El EPAS realizó una asistencia integral en Aluminé ​

Desde la gerencia de Asistencia a Municipios se llevó a cabo un plan de mejora operativa en los servicios que presta la municipalidad. La labor incluyó muestreos en redes y plantas de tratamiento.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), mediante su gerencia de Asistencia a Municipios, trabajó con personal propio en la localidad de Aluminé, donde asesoró al municipio local, que es el responsable de operar los sistemas de agua potable y saneamiento.

El programa se ejecutó en busca de hacer más eficientes los servicios esenciales, optimizando el suministro domiciliario de agua potable y el funcionamiento de la planta de tratamiento.

Durante enero y febrero, los cuadros técnicos y profesionales del organismo estuvieron en la localidad realizando el monitoreo de los dos servicios y capacitando al personal responsable de operarlos.

El objetivo fue poder realizar acciones operativas concretas que fortalezcan los servicios que presentan inconvenientes durante el verano por la temporada turística, cuando la cantidad de visitantes genera una demanda extraordinaria.

En lo que respecta al agua potable, se pudo observar que el sistema no presenta mayores inconvenientes en la captación y almacenamiento en la cisterna, pero sí en la distribución. Dado este diagnóstico, se trabajó en un monitoreo integral de la red, detectando, en algunos sectores, inconvenientes con la dosificación de cloro.

En relación con el saneamiento, los esfuerzos se concentraron en la planta de tratamiento de líquidos cloacales, donde había equipamiento electromecánico que no funcionaba. Esa situación ya fue salvada, por lo que el establecimiento está trabajando sin mayores inconvenientes.

Asistencia en la provincia

Horacio Campos, Pablo Morales y Romina Yáñez integran la Gerencia de Asistencia a Municipios que tiene presencia en todas las localidades donde el EPAS no es responsable de operar los servicios.

Se trata de un equipo profesional-técnico que trabaja con las autoridades locales, responsables de operar los servicios con personal propio o cooperativas, llevando a cabo acciones integrales que buscan fortalecer los servicios esenciales y la infraestructura básica en todas las localidades.

En la provincia, donde existen 57 municipios o Comisiones de Fomento, el EPAS es responsable en forma total o parcial de la operación en 11 localidades, debiendo asistir a las 46 restantes con este equipo.