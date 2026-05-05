​El EPAS realiza trabajos de emergencia en el colector cloacal de la calle Copahue ​

Las tareas se desarrollan desde ayer a la noche, cuando se detectó una fisura en la cañería cloacal antigua que se está reemplazando sobre la calle Copahue, entre Olascoaga y Corrientes.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) se encuentra realizando trabajos de emergencia en el colector cloacal de la calle Copahue entre avenida Olascoaga y Corrientes de Neuquén capital, donde se detectó una fisura en una cañería antigua cuya obra de reemplazo está en marcha.

Esta reparación genera una disminución en la capacidad de conducción del líquido sanitario que es tratado en la Planta Tronador, por lo que afecta el sistema cloacal de la zona. La empresa que está ejecutando la obra, con asistencia de los cuadros técnicos y operativos del EPAS, trabaja para reparar la cañería antigua y reestablecer el servicio lo antes posible.

El riesgo de posibles colapsos había sido detectado por el organismo, ya que se trata de una cañería instalada hace más de 40 años. Desde el EPAS se está ejecutando la obra de recambio de toda la extensión de ese colector desde la intersección de las calles Lanín y Saavedra, hasta el presente en que la obra avanza sobre ese sector de la ciudad en Copahue entre Olascoaga y Río Negro.

Esta mañana en una recorrida por la obra, el coordinador general del EPAS, Martín Giusti, señaló que “se detectó un tapón en la cañería y rápidamente se está trabajando para hacer un desvío hacia la nueva obra”, y aclaró que desde el organismo “sabíamos que este colapso podía suceder, por eso se activó un plan de contingencia con todo el personal del EPAS reforzando la limpieza de esta cuenca sanitaria”.

“Solicitamos las disculpas del caso a la población, somos conscientes de los trastornos que estamos generando a los vecinos y a las personas que transitan por la avenida, pero el recambio de este colector cloacal es sumamente necesario para garantizar que los líquidos cloacales puedan ser transportados hasta la planta Tronador sin inconvenientes”, agregó.

Parte del Plan Director Cloacal

Estas acciones forman parte de la ejecución del Plan Director Cloacal que el Ente está desarrollando en la capital provincial y beneficiará a 150 mil habitantes, con una inversión superior a los 1.800 millones de pesos. En este caso puntual, consisten en la colocación de 245 metros de cañería de PRFV de 1.500 milímetros de diámetro paralela a la antigua tubería.

La culminación de esta obra permitirá mejorar el escurrimiento del líquido hacia la planta Tronador y duplicar la capacidad de transporte que hoy tiene ese sector de la capital.