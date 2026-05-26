​El Emplea Neuquén Móvil llega al Alto Neuquén para acercar oportunidades de empleo y capacitación ​

El operativo territorial impulsado por el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano llegará a distintas localidades de la región con orientación laboral, inscripción a capacitaciones y atención personalizada para vecinos y vecinas.

El ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de la provincia pondrá en marcha “Emplea Neuquén Móvil”, un operativo itinerante que recorrerá localidades de la región del Alto Neuquén con el objetivo de acercar herramientas de empleo, formación y orientación laboral a comunidades donde muchas veces el acceso a este tipo de servicios resulta más difícil por cuestiones de distancia o conectividad.

La iniciativa, impulsada a través de Emplea Neuquén, llevará equipos técnicos territoriales a Huinganco, Los Guañacos, Los Miches, Los Carrizos, Las Ovejas, Varvarco y Manzano Amargo, donde se brindará atención directa a vecinos y vecinas interesadas en mejorar sus oportunidades de inserción laboral y capacitación.

Durante el operativo se realizarán inscripciones al Sistema Público de Empleo Neuquino, orientación laboral y formativa, asesoramiento sobre cursos disponibles y relevamiento de perfiles e intereses laborales de cada localidad.

Además, quienes participen podrán inscribirse de manera presencial a la capacitación anual de “Auxiliar Mecánico de Motores Nafteros”, que se dictará en el Aula Taller Móvil ubicada en la Escuela N° 76 de Huinganco. La propuesta formativa está orientada al aprendizaje de mantenimiento y reparación básica de motores nafteros, diagnóstico preventivo y tareas vinculadas a sistemas de lubricación y refrigeración.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, destacó la importancia de acercar el Estado a cada localidad de la provincia: “Queremos que las oportunidades lleguen a cada rincón de Neuquén. Emplea Neuquén Móvil nace para acompañar a las personas allí donde viven, acercando herramientas concretas de capacitación y empleo, especialmente en localidades alejadas de los grandes centros urbanos”, expresó.

Además, remarcó el trabajo articulado con gobiernos locales y oficinas de empleo de la región: “Creemos profundamente en el trabajo territorial y en construir políticas públicas junto a municipios, comisiones de fomento y referentes locales. Cuando el Estado trabaja cerca de la gente, las oportunidades se transforman en realidades concretas”.

El operativo se desarrollará durante cuatro jornadas en distintas localidades de la región del Alto Neuquén, consolidando una estrategia que busca fortalecer la igualdad de oportunidades y promover el acceso al empleo y la formación en todo el territorio neuquino.

Cronograma del recorrido

El operativo comenzará el lunes 1 de junio en Huinganco, donde el equipo estará de 16 a 18 horas en la Plaza Remigio H. Moya. El martes 2 de junio continuará en Los Guañacos, de 10 a 13 horas en el Edificio Municipal, y luego en Los Miches, de 15 a 18 horas en la Plaza Local ubicada sobre Avenida 25 de Mayo. El miércoles 3 de junio la jornada se desarrollará en Los Carrizos – Villa del Nahueve, de 10 a 13 horas, y posteriormente en Las Ovejas, de 15 a 18 horas en la Plaza San Martín. Finalmente, el jueves 4 de junio el operativo llegará a Varvarco, de 10 a 13 horas en el Polideportivo Gimnasio Municipal, y cerrará el recorrido en Manzano Amargo, de 15 a 18 horas en la Plaza Principal.