​El delito cayó más del 37 por ciento en la Región Confluencia ​

Se registraron casi 27 mil casos delictivos menos durante 2025. La baja refleja una mayor inversión provincial en prevención, tecnología, equipamiento y despliegue policial.

La Región Confluencia registró una fuerte disminución de los delitos con una caída del 37,4 por ciento menos respecto del año anterior. De acuerdo con los datos oficiales registrados por el Ministerio Público Fiscal, los hechos delictivos pasaron de 72.175 en 2024 a 45.212 durante 2025, lo que representa 26.963 casos menos.

La caída se produjo en un contexto de fortalecimiento de las políticas públicas de seguridad impulsadas por el gobierno de Rolando Figueroa.

La reducción se concentró en el principal distrito de la provincia, donde se concentra la mayor población, la principal actividad económica y comercial y el mayor flujo vehicular de Neuquén. Dentro de ese escenario, Neuquén capital mostró una disminución aún más significativa en términos absolutos.

Los delitos pasaron de 57.175 casos en 2024 a 35.604 en 2025, con una reducción de 21.571 hechos, equivalente al 37,7 por ciento. Ocho de cada diez delitos menos que fueron registrados en la Región Confluencia corresponden a la ciudad capital.

El ministerio de Seguridad reforzó las acciones de prevención, con un incremento de los patrullajes, mayor despliegue territorial, análisis criminal, incorporación de tecnología y fortalecimiento de la capacidad operativa.

La estrategia también incluyó más controles preventivos, mejoras en los tiempos de respuesta, fortalecimiento de las investigaciones y una mayor articulación con la Justicia, además de acciones orientadas a promover la participación ciudadana y la denuncia temprana.

Como parte de esa política, la Provincia incorporó recientemente 1.100 dispositivos menos letales Byrna para la Policía del Neuquén, mediante una inversión superior a los 2.350 millones de pesos. El equipamiento comprende 1.000 dispositivos cortos y 100 largos que funcionan mediante aire comprimido y permiten intervenir en situaciones de conflicto mediante el uso gradual de la fuerza.

La Región Confluencia refleja otros indicadores positivos observados en distintas zonas de la provincia y se produce en un contexto de crecimiento demográfico sostenido.

Neuquén atraviesa uno de los mayores procesos de crecimiento demográfico del país y acompaña este crecimiento con inversiones claves en seguridad. Vale recordar que durante la última década la población provincial aumentó más del 31 por ciento, lo que implicó una mayor demanda sobre los servicios de seguridad y prevención.

La Provincia continúa profundizando las inversiones en infraestructura, tecnología, equipamiento y capacitación policial con el objetivo de sostener la tendencia descendente de los indicadores delictivos y fortalecer la seguridad en todo el territorio neuquino.