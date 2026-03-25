​El Centro Administrativo Ministerial impulsa la gestión de residuos orgánicos con trabajo colaborativo ​

El programa de separación institucional transforma residuos en compost y refuerza el compromiso ambiental en el CAM.

La secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto con el ministerio de Salud, reafirmó su compromiso con el cuidado del entorno mediante el Programa de Separación Institucional. Esta iniciativa transforma los residuos orgánicos generados en el Centro Administrativo Ministerial (CAM) en compost, que luego es utilizado en el mantenimiento y plantación de árboles dentro del predio.

En una reunión entre personal de la secretaría y el personal de maestranza del ministerio de Salud, se puso en valor el rol fundamental que desempeñan los trabajadores de servicios generales. Ellos son el nexo crítico que permite que la separación realizada en las oficinas llegue efectivamente a las composteras institucionales para iniciar su proceso biológico.

El funcionamiento de un edificio sustentable depende del compromiso de todos sus integrantes: desde la correcta separación de los residuos orgánicos en las oficinas, hasta la tarea del personal de maestranza que asegura su traslado al sector de compostaje. A esto se suma el mantenimiento de las composteras, garantizando condiciones óptimas de temperatura y humedad para que el proceso biológico se desarrolle adecuadamente y se transforme en compost.

El abono orgánico resultante es utilizado en el mismo predio del CAM, contribuyendo al mantenimiento de los espacios verdes y cerrando así un circuito sustentable que convierte residuos en recursos.

Para que todos los integrantes del ministerio de Salud puedan dimensionar el impacto de su aporte cotidiano, se llevarán a cabo jornadas de sensibilización y participación activa. Durante los días lunes 30 y martes 31 de marzo, lunes 6 y martes 7 de abril, y lunes 13 y martes 14 de abril, los trabajadores podrán visitar el sector de composteras, aprender sobre el proceso y participar del tamizado de compost, promoviendo la concientización sobre cómo transformar un residuo en un recurso.