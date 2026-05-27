​El Centro Administrativo Ministerial avanzará en acciones de sostenibilidad y eficiencia ambiental ​

Organismos provinciales firmaron un acta compromiso para implementar medidas vinculadas a eficiencia energética, gestión diferenciada de residuos y capacitación ambiental dentro de la Ley Provincial de Edificios Públicos Sostenibles.

La provincia del Neuquén dio un nuevo paso en la implementación de políticas públicas vinculadas a la sostenibilidad ambiental con la firma de un acta compromiso entre organismos que funcionan en el Centro Administrativo Ministerial (CAM), orientada a incorporar acciones de eficiencia energética, gestión diferenciada de residuos y fortalecimiento de prácticas sustentables en edificios públicos.

La iniciativa fue impulsada por la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, a través de la subsecretaría de Cambio Climático, dentro de la Ley Provincial N° 3528 de Edificios Públicos Sostenibles.

A partir de la firma del acuerdo, los organismos se comprometieron a avanzar en acciones coordinadas para promover la sostenibilidad integrada dentro del edificio, designar referentes institucionales, relevar información vinculada al desempeño ambiental del CAM y desarrollar mejoras progresivas relacionadas con eficiencia energética y gestión de residuos.

Uno de los principales ejes de trabajo será la implementación de circuitos internos de separación y tratamiento diferenciado de residuos, con el objetivo de fortalecer el proyecto de compostera impulsado por la dirección general de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales.

La propuesta apunta a consolidar prácticas vinculadas a la reducción, reutilización y aprovechamiento de residuos generados dentro de dependencias públicas, promoviendo además hábitos más sostenibles en los espacios cotidianos de trabajo.

Desde la subsecretaría de Cambio Climático señalaron que el proceso también incluirá capacitaciones destinadas a trabajadores y equipos técnicos de los distintos organismos, brindando herramientas para sostener las acciones ambientales en el tiempo y fortalecer capacidades institucionales.

La actividad contó con la participación del secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori; el subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira; la subsecretaria de Administración Sanitaria, Iris Alejandra Martín, en representación del ministerio de Salud; el subsecretario de Industria y Modernización, Juan Manuel Morales, por Optic; el presidente de la Agencia de Desarrollo de Inversiones del Neuquén, Leandro López Koenig; el secretario del COPADE, Rubén Etcheverry; y el secretario ejecutivo de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo, Joaquín Perrén.

También estuvieron presentes equipos técnicos del EPEN, representantes legislativos y áreas vinculadas al mantenimiento de espacios comunes del Centro Administrativo Ministerial.

Desde el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales destacaron que la implementación gradual de la Ley de Edificios Públicos Sostenibles forma parte de una estrategia orientada a modernizar la gestión pública desde una mirada ambiental, promoviendo eficiencia, planificación y corresponsabilidad institucional.

Asimismo, remarcaron que este tipo de iniciativas buscan transformar los edificios públicos en espacios más eficientes y sostenibles, incorporando criterios ambientales concretos dentro del funcionamiento cotidiano del Estado provincial.