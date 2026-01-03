​El calor favorece la aparición de insectos y animales ponzoñosos ​

Recomendaciones para prevenir mordeduras y picaduras de animales ponzoñosos e insectos como escorpiones, arañas y serpientes. En la región también hay vinchucas, en su mayoría silvestres.

Para disfrutar del verano y tener un descanso tranquilo, el ministerio de Salud de la Provincia aconseja mantener la higiene en la vivienda y sus alrededores limpios, colocar mosquiteros y burletes en las aberturas y no intentar capturar los insectos o animales ponzoñosos, ya que en la mayoría de los casos las mordeduras o picaduras ocurren sólo si son molestados o se sienten amenazados.

Entre los animales ponzoñosos más comunes en nuestra provincia está el escorpión Bothriurus sp, de hábitos nocturnos y veneno inofensivo para el ser humano; y las arañas “viuda negra” (Latrodectus sp.) y “violinista” (Loxosceles sp.), ambas con venenos riesgosos para las personas si hay picaduras. Además, en la región, hay dos serpientes autóctonas que producen veneno de importancia sanitaria: la yarará (Bothrops sp.) y la coral (Micrurus sp.); y gran variedad de culebras que no poseen veneno.

Dentro de las recomendaciones se pide examinar y sacudir las prendas de vestir, el calzado y todo objeto que estuvo en desuso por un tiempo antes de volver a utilizarlo. No dormir en el suelo y tener precaución en la remoción de escombros, troncos caídos, piedras y al introducir las manos en huecos de árboles, paredes y hoyos en el suelo.

Además, se aconseja no intentar agarrar o capturar a dichos animales. Si una persona sufre una picadura o mordedura se aconseja retirar los elementos compresivos (pulseras, mangas, etc), no aplicar nada en la zona afectada ni automedicarse y concurrir de manera urgente al centro de salud más cercano o llamar al 107.

El equipo de salud será el encargado de evaluar cada caso individual, ya sea la aparición de eventuales complicaciones no tóxicas (alergia, anafilaxia, etc.), verificar la adecuada vacunación antitetánica y realizar la observación correspondiente para determinar si es necesario o no un antídoto. Cabe aclarar que no siempre es necesario utilizar antivenenos animales, incluso si la picadura o mordedura fue provocada por un animal venenoso. Esto sólo puede definirse por la evolución clínica supervisada por el equipo de salud.

Todas las arañas poseen secreciones necesarias para capturar y digerir sus alimentos. En Neuquén hay sólo dos especies que producen venenos riesgosos para las personas si ocurren picaduras: la “viuda negra” (Latrodectus sp.) y la “violinista” (Loxosceles sp.). No son agresivas, es decir que no buscan picar a las personas, sólo lo hacen en defensa propia cuando son molestadas o agredidas.

En Argentina hay dos especies de escorpiones o alacranes autóctonos, que son parte de la fauna del país.

El Bothriurus sp hasta el momento es el único escorpión presente en la provincia del Neuquén. Tiene pinzas anchas y redondeadas (como guantes de boxeo) y en su cola se ve un solo aguijón. Es de hábitos predominantemente nocturnos, no es común en áreas urbanas y posee un veneno inofensivo para el ser humano.

El Tityus sp hasta el momento no se encuentra en nuestra región, aunque podrían llegar ejemplares transportados en cargamentos o equipajes. Sus pinzas son largas y delgadas, su cola presenta una “doble punta”, como si tuviera dos aguijones. Es de hábitos predominantemente nocturnos y es común en áreas urbanas. Posee veneno peligroso para la salud humana.

Por otra parte, en Argentina se describieron 136 especies de serpientes, de las cuales sólo tres tipos fabrican venenos que representan riesgos para la salud humana. Las serpientes que no poseen veneno suelen denominarse culebras. En Neuquén, las dos serpientes autóctonas que forman parte de la fauna normal de la región y que producen veneno son la serpiente yarará (Bothrops sp.) y la serpiente coral (Micrurus sp.). Además, hay gran variedad de culebras en la provincia.

Por lo general, las serpientes sólo muerden cuando son pisadas o apresadas, cuando se ven sorprendidas por un movimiento repentino y no pueden huir o cuando no se hace caso a su posición defensiva y la persona se acerca demasiado.

En cuanto a las vinchucas que se encuentran en la provincia del Neuquén, la mayoría son silvestres, ocasionalmente se ha encontrado Triatoma infestans, pero nunca positiva a Trypanosoma cruzi (parásito que produce el Chagas).