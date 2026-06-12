​El barrio Confluencia fue escenario de concientización vial junto a los más chicos ​

A días del Día Nacional de la Seguridad Vial, agentes de prevención, policías y la ONG Bien Argentino trabajaron junto a estudiantes de la escuela primaria N°103, para fortalecer los senderos escolares del barrio.

Agentes de prevención de la provincia del Neuquén realizaron una nueva jornada de concientización sobre seguridad vial en el barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén. La actividad se llevó a cabo en la intersección de las calles Perticone y Tronador y contó con la participación activa de estudiantes de la escuela primaria N°103, personal policial de la comisaría N°19 y la ONG Bien Argentino.

La iniciativa forma parte del programa de senderos escolares que llevan adelante los agentes de prevención, una estrategia que busca transformar los recorridos al colegio en espacios de cuidado mediante la presencia territorial, la concientización y el trabajo articulado con la comunidad educativa.

La responsable del programa, Andrea Cofré, destacó la importancia de trabajar la conciencia vial desde la infancia. “Elegimos las escuelas porque es donde podemos generar un cambio real y duradero. Un chico que aprende a cruzar bien la calle, a respetar los espacios peatonales y a entender las señales de tránsito se convierte en un multiplicador dentro de su propia familia y su barrio. Eso tiene un impacto que va mucho más allá del día de la jornada”, señaló.

Cofré también hizo un balance del programa a casi dos años de su puesta en marcha. “Arrancamos con la convicción de que la prevención tiene que estar en el territorio, cerca de la gente. Hoy podemos decir que ese camino fue el correcto. Tenemos agentes presentes en distintos barrios, trabajando codo a codo con las escuelas, las comisiones vecinales y otras entidades como la policía provincial y organizaciones no gubernamentales. Eso no se construye de un día para el otro, y estamos orgullosos de lo que logramos en este tiempo”, expresó.

Al término de las actividades se enfatizó el objetivo de cuidar y salvar vidas mediante la educación vial. También se remarcó el mensaje de responsabilidad ambiental, relacionando el respeto por las normas de tránsito con el cuidado del ecosistema local. Y se propuso aumentar la cantidad de mensajes directos de manera asertiva a conductores conflictivos para reforzar el respeto al peatón.

La jornada contó además con la coordinación de la supervisora de la zona escolar 102 de Neuquén, Ada Cifuentes, y docentes de la escuela primaria N°103 Rosa Alanis.

Dos años del programa Agentes de Prevención

El programa se implementa bajo la coordinación de la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana, dependiente del ministerio de Seguridad, en articulación con distintos organismos, asegurando su alineación con principios de derechos humanos y estrategias interinstitucionales.

Su creación nace a partir de un convenio firmado el 11 de junio de 2024 entre los ministerios de Trabajo y Desarrollo Laboral y el de Seguridad, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado provincial en los barrios, para mejorar la detección y los abordajes en materia de seguridad ciudadana.

En ese tiempo, el programa consolidó una red de agentes desplegados en distintos barrios de la provincia, con foco en la prevención comunitaria, el acompañamiento vecinal y, especialmente, la seguridad en los entornos escolares.

El eje central de la tarea cotidiana de los agentes son los senderos escolares: recorridos delimitados entre los hogares y los establecimientos educativos en los que los agentes intervienen en horarios de entrada y salida para ordenar el tránsito, acompañar a los alumnos y detectar situaciones de riesgo. Esta presencia preventiva es lo que distingue al programa de las funciones tradicionales de la seguridad pública.

El programa se sostiene sobre tres compromisos articulados: el de los propios agentes, formados y capacitados para la tarea; el de los establecimientos educativos, que participan activamente en la identificación de riesgos y la organización de jornadas de concientización; y el de la policía provincial, que colabora con presencia y recursos en cada operativo. A eso se suma la participación de organizaciones de la sociedad civil como la ONG Bien Argentino, que aporta perspectiva ciudadana y fortalece el alcance comunitario de las acciones.