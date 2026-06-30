​El aire polar se intensifica en Neuquén con nevadas y fuertes vientos ​

Desde Defensa Civil provincial recomendaron tomar precauciones, ya que habrá bajas temperaturas y fuertes nevadas en zonas cordilleranas y urbanas. Además, se esperan vientos intensos con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora en la zona Confluencia.

El ingreso de aire polar en Neuquén ya se siente en distintas regiones de la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a partir de este martes y hasta el jueves 2 de julio se espera un ingreso de una masa de aire de origen antártico. Esta situación estará acompañada por muy bajas temperaturas y posibles nevadas en meseta patagónica.

Al respecto, el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, actualizó el desarrollo del pronóstico en la región. “El frío se está sintiendo bastante importante en la provincia, tenemos temperaturas en el centro y hacia el norte en sectores cordilleranos cercanos a 9 grados bajo cero, con una fuerte helada en la mañana del martes 30. Esta situación se va a intensificar para la alerta que tenemos en Confluencia, Región del Limay y Vaca Muerta con vientos fuertes entre la tarde y la noche principalmente, de 60 kilómetros por hora con ráfagas que pueden oscilar los 90 kilómetros por hora en todo lo que es Neuquén, áreas cercanas, Rincón de los Sauces, Añelo, Plaza Huincul y hasta Piedra del Águila”, destalló.

Además, precisó que “hay bajas temperaturas en toda la provincia. Los períodos de nieve se esperan a partir de la madrugada del martes hasta el jueves, van a ser los períodos más intensos”. En este punto, agregó que “se prevén nevadas en Zapala, Cutral Co, Plaza Huincul, todo sector petrolero de Vaca Muerta y no se descarta neviscas o nieve débil en áreas circundantes de Confluencia, cercanas a Neuquén capital”.

En cuanto al fin de semana, Cruz sostuvo que “vamos a continuar con las bajas temperaturas el fin de semana y hacia la semana que viene, con algunas lluvias y nevadas muy débiles”.

En lo que respecta a los pasos fronterizos, explicó que “la situación estaba compleja en la mañana por el hielo, Paso Pino Hachado están trabajando para disipar formación de hielo, ahora está habilitado. En Paso Cardenal Samoré está habilitado con máxima precaución por sectores con hielo”. Afirmó que “hay que actualizar las situaciones a través de canales oficiales por cualquier cambio, es dinámico y cambia según se intensifica el clima”.

Por otra parte, adelantó que desde la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo se va a desplegar un dispositivo preventivo al área del centro de la provincia. “Se empieza a trabajar sobre Villa Pehuenia, Aluminé, rutas provinciales 13, 46, 23 desde el cruce de la 242 hacia Litrán; y se va a desplegar un móvil a Zapala que va a estar haciendo la guardia y el monitoreo de cualquier cosa que pueda pasar en el corredor de la ruta 40 norte como así también la 40 hacia Junín de los Andes”, precisó.

Por último, destacó que “se prevé un trabajo bastante intenso en antesala de lo que será el fin de semana largo del 9 de julio y sobre todo para las vacaciones de invierno, donde estamos trabajando para coordinar los dispositivos de prevención y asistencia”.

Cruz sugirió recomendaciones a tener en cuenta para estos días. “Es importante, siempre, mantenerse informados tanto por los medios oficiales del servicio meteorológico como a través de Vialidad Nacional y Vialidad Provincial para el estado de las rutas”, remarcó. Y agregó “extremar los cuidados, siempre conducir con un vehículo en condiciones, contar con ropa acorde a la temporada, mantener las luces encendidas, circular a las velocidades permitidas y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial y de Policía”.