​Detuvieron a una pareja en Añelo en una vivienda donde se vendían drogas ​

Fue durante un allanamiento, las investigaciones iniciaron con una denuncia anónima en la app Neuquén te Cuida. Se secuestró cocaína, marihuana, armas de fuego y más de dos millones de pesos.

Una investigación que se extendió por más de un mes culminó este viernes con el cierre de un punto de venta de estupefacientes en la localidad de Añelo. Las tareas comenzaron a principios de febrero, a raíz de una denuncia anónima recibida a través de la aplicación de seguridad ciudadana “Neuquén te Cuida”.

Personal de la División Antinarcóticos Añelo desplegó diversas tareas de vigilancia sobre el domicilio señalado. Con el paso de los días, los efectivos confirmaron constantes movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes al menudeo. Las pesquisas permitieron identificar a dos personas sospechosas, una pareja de entre 23 y 28 años, quienes utilizaban la vivienda no solo para la venta, sino también para el acopio y fraccionamiento de sustancias prohibidas.

Con estos indicios y con instrucción de la fiscalía, se solicitó la autorización judicial para ingresar al inmueble.

El operativo se concretó durante la tarde de este viernes y demandó más de siete horas de intenso trabajo de campo. Las diligencias contaron con el despliegue de efectivos de Añelo y el apoyo de la División Antinarcóticos Cutral Co.

Durante la inspección, se logró la detención del hombre y la mujer que administraban el lugar. Asimismo, en el contexto de la requisa, los uniformados incautaron más de 100 envoltorios de clorhidrato de cocaína (78 gramos) y cannabis sativa (15 gramos).

Además de la droga, se secuestraron 2.688.100 pesos en efectivo, tres armas de fuego tipo revólver, 19 municiones de calibres .32, .38 y 22 milímetros, dos balanzas digitales, tres teléfonos celulares, libretas con anotaciones y diversos recortes de nailon utilizados para preparar las dosis.

Este sábado se llevó a cabo la correspondiente audiencia de formulación de cargos. Tras analizar los elementos recabados, la justicia dictó cuatro meses de prisión preventiva para el hombre y cuatro meses de prisión domiciliaria para la mujer. Por último, se dispuso la clausura preventiva de la vivienda allanada por el mismo período de tiempo.