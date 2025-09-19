​Detienen a un hombre sospechado de vender drogas en plazas ​

La División Antinarcóticos de Chos Malal junto con la Fiscalía de Narcocriminalidad de la V Circunscripción, realizó un allanamiento y secuestró drogas, dinero en efectivo y detuvo a un sospechoso por venta de estupefacientes.

Un operativo que logró detener a un hombre sospechado de vender drogas en plazas y playones de uso público, fue realizado ayer por la División Antinarcóticos de Chos Malal y contó con la intervención de la Fiscalía de Narcocriminalidad de la V Circunscripción.

El allanamiento se llevó adelante en una vivienda ubicada en calle Caicallén N°1058 del barrio Don Bosco y como resultado, se logró el secuestro varios elementos de interés para la causa, entre ellos clorhidrato de cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, elementos de estiramiento, recortes para la comercialización y un teléfono celular de alta gama.

Asimismo, fue aprehendido un hombre mayor de edad, señalado como el principal investigado en la causa.

La investigación se originó a partir de patrullajes de rutina realizados por personal de la División Antinarcóticos, quienes observaron a un hombre efectuando maniobras compatibles con la venta de estupefacientes en distintos puntos de la localidad, incluso en espacios públicos como plazas y playones de uso múltiple.

A partir de estas tareas de observación, se reunió la evidencia necesaria que derivó en la autorización judicial del allanamiento. Durante el procedimiento se incautó clorhidrato de cocaína con un valor estimado de más de 2 millones de pesos.

En el operativo participaron ocho efectivos y dos móviles pertenecientes a la División Antinarcóticos de Chos Malal. Desde la Fiscalía de Narcocriminalidad se dispuso la detención del individuo para la posterior formulación de cargos.

El combate contra el microtráfico es una de las prioridades del Gobierno neuquino. Para ello se realizan fuertes inversiones en la jerarquización de la Policía, aportando equipamiento y vehículos; promoviendo capacitaciones para el personal policial, y trabajando junto a los municipios, con el objetivo de robustecer las acciones preventivas y garantizar la seguridad de la población.