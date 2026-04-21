​Detienen a dos personas tras un procedimiento policial con secuestro de droga y un arma blanca ​

El operativo se inició a partir de una alerta por una situación de riesgo dentro de un vehículo. La rápida intervención permitió neutralizar una amenaza, resguardar a una mujer y secuestrar estupefacientes, dinero y otros elementos vinculados a la investigación.

Dos personas fueron detenidas el 19 de abril por la noche, tras un procedimiento policial que permitió desarticular una situación de alto riesgo y secuestrar estupefacientes, dinero en efectivo, un arma blanca y otros elementos de interés para la causa.

El hecho se inició alrededor de las 22.50, cuando personal policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo fue alertado por transeúntes sobre un vehículo sin dominio visible, en cuyo interior se observaba a un hombre forcejeando con una mujer. Ante la gravedad de la situación, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar el rodado en la intersección de calles Doctor Ramón y Picún Leufú.

Al interceptar el automóvil, un Ford Ka rojo, los efectivos identificaron a sus ocupantes y, durante el procedimiento, el hombre extrajo un cuchillo, generando un riesgo inminente para el personal interviniente y su acompañante. En ese contexto, los uniformados actuaron con rapidez y proporcionalidad, logrando reducirlo y secuestrar el arma blanca sin que se produjeran personas lesionadas.

De manera preventiva, ambos ocupantes fueron demorados mientras se profundizaban las actuaciones. A partir de la intervención de personal especializado y con orden judicial, se realizó la requisa del vehículo y de los elementos presentes, que arrojó resultados positivos.

Como resultado, se secuestraron más de 90 gramos de clorhidrato de cocaína compactada, envoltorios adicionales con idéntica sustancia, bicarbonato, una balanza de precisión, dinero en efectivo, un teléfono celular, un cuaderno con anotaciones, una tarjeta de débito y cartuchos calibre 32, entre otros elementos.

Las personas involucradas, un hombre de 29 años y una mujer de 40, quedaron detenidas y a disposición de la justicia, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Fiscalía Especializada en Narcocriminalidad.

Desde la fuerza se destacó que el accionar policial, a cargo del personal de la comisaría Nº 21 del barrio Melipal, fue clave para neutralizar la situación de peligro, resguardar la integridad de las personas involucradas y asegurar pruebas fundamentales para la investigación en curso.