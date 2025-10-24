​Detienen a cuatro personas con armas y cocaína en el barrio Melipal ​

Agentes policiales intervinieron ante una tentativa de robo, logrando la demora de cuatro personas y el secuestro de un arma de fuego, municiones y drogas.

Personal de la Comisaría 21ª del barrio Melipal intervino ante un llamado por un presunto robo en la esquina de Avenida Huilén y 1° de Mayo para, luego de realizar tareas de vigilancia, demorar a cuatro sospechosos con armas y drogas.

Según el aviso que recibió la Policía, una mujer a bordo de un vehículo Renault Kangoo color rojo, habría intentado sustraer pertenencias a menores de edad en la esquina de Avenida Huilen y 1° de Mayo.

Al arribar al lugar, el personal no logró ubicar a las posibles víctimas ni testigos del hecho. No obstante, durante un patrullaje preventivo en calles Hualcupen y Radal, se localizó un vehículo con características coincidentes y a una mujer acompañada por tres hombres. Durante la identificación, se detectó que uno de los individuos portaba un arma de fuego tipo pistola, por lo que se procedió a su inmediata aprehensión.

Durante el procedimiento, realizado este jueves pasado el mediodía, fueron demorados e identificados cuatro sospechosos entre ellos una mujer de 37 años, y tres hombres de 30, 26 y 29 años, respectivamente. Uno de ellos portaba una pistola Bersa Mini Thunder calibre 9 mm, con 12 cartuchos.

Por disposición de la Fiscalía de Actuación Genérica, a cargo de Noelia Stillger, se procedió al secuestro del vehículo y a la detención de los cuatro individuos.

En el vehículo secuestrado se hallaron 29 cartuchos 9 mm, una pistolera, cuatro teléfonos celulares y 81 envoltorios con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 50 gramos, constatado mediante test orientativo realizado por el Departamento Antinarcóticos.

Por orden de la Fiscalía de Narcocriminalidad, a cargo de María Eugenia Titanti, los cuatro individuos fueron notificados de su detención. Se les formularán cargos por tenencia ilegal de arma de fuego y presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.