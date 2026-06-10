​Despliegue comunitario para reforzar la seguridad camino a la escuela ​

Se busca transformar los recorridos al colegio en espacios seguros mediante la presencia territorial, la concientización y el trabajo articulado con la comunidad educativa.

Agentes de prevención de la provincia realizaron una jornada de concientización sobre seguridad vial en el barrio Belgrano de la ciudad de Neuquén. La actividad contó con la participación de estudiantes de la escuela primaria N°207, personal policial de la comisaría N°2 -con presencia de efectivos a pie, en bicicleta y en moto-, la ONG Bien Argentino y la comisión vecinal del barrio.

El barrio Belgrano, con alta densidad escolar y tránsito intenso sobre la avenida Mosconi -en proceso de transformación desde la ex ruta 22-, resultó un escenario especialmente pertinente para la intervención que buscó concientizar sobre la temática, coincidiendo con la celebración del día nacional de la Seguridad Vial.

La responsable del programa, Andrea Cofré, explicó que la actividad fue “parte de una campaña de concientización sobre seguridad vial con alumnos de escuelas primarias y secundarias en Neuquén, con planes de expandirla por toda la provincia. Consideramos que es bastante importante trabajar con los alumnos de las escuelas primarias y secundarias de la capital neuquina”.

“Estamos gestionando para implementarlo en el sur de nuestra provincia, y de a poco ir llevándolo a cada rincón de Neuquén”, detalló.

La presidenta de la comisión vecinal del barrio Belgrano, Karina Leiva, valoró la iniciativa y destacó que el barrio concentra numerosos establecimientos educativos y un caudal vehicular importante. Subrayó que la concientización es una herramienta clave y mencionó que el trabajo conjunto con el ministerio de Seguridad y otros actores ya produjo resultados concretos.

En ese sentido remarcó que “hoy tenemos mucho movimiento vehicular por los cambios en la ex ruta 22. Está muy bueno concientizar a la gente. El tránsito en el barrio está bastante ordenado; los vecinos escuchan mucho”.

Por otro lado, el subcomisario Leonardo Gómez, de la comisaría N°2, reforzó el compromiso de la fuerza policial con la campaña e insistió en el valor de orientar los mensajes de seguridad vial directamente hacia los jóvenes.

Agregó que “vinimos a colaborar con móviles policiales, bicipolicías y motoristas, en todo lo que se pueda ayudar a concientizar a la gente a través de nuestros alumnos. Esta actividad junto con los más chicos es genial, porque es nuestro futuro lo que tenemos acá colaborando, ayudando y aprendiendo”.

Dos años de presencia territorial

El programa de Agentes de Prevención se implementa bajo la coordinación de la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana, dependiente del ministerio de Seguridad, en articulación con distintos organismos, asegurando su alineación con principios de derechos humanos y estrategias interinstitucionales.

Su creación nace a partir de un convenio firmado el 11 de junio de 2024 entre los ministerios de Trabajo y Desarrollo Laboral y de Seguridad, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado provincial en los barrios, para mejorar la detección y los abordajes en materia de seguridad ciudadana.

En ese tiempo, el programa consolidó una red de agentes desplegados en distintos barrios de la provincia, con foco en la prevención comunitaria, el acompañamiento vecinal y, especialmente, la seguridad en los entornos escolares.

El eje central de la tarea cotidiana de los agentes son los senderos escolares: recorridos delimitados entre los hogares y los establecimientos educativos en los que los agentes intervienen en horarios de entrada y salida para ordenar el tránsito, acompañar a los alumnos y detectar situaciones de riesgo. Esta presencia preventiva es lo que distingue al programa de las funciones tradicionales de la seguridad pública.

El trabajo en los senderos escolares no es unilateral. El programa se sostiene sobre tres compromisos articulados: el de los propios agentes, formados y capacitados para la tarea; el de los establecimientos educativos, que participan activamente en la identificación de riesgos y la organización de jornadas de concientización; y el de la Policía provincial, que colabora con presencia y recursos en cada operativo. A eso se suma la participación de organizaciones de la sociedad civil como la ONG Bien Argentino, que aporta perspectiva ciudadana y fortalece el alcance comunitario de las acciones.