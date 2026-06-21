​Desbarataron bocas de expendio de drogas en Cutral Co ​

La investigación comenzó tras denuncias anónimas. Durante cuatro allanamientos, se secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y se notificó a seis personas.

La División Antinarcóticos de Cutral Co realizó cuatro allanamientos en esa ciudad, logrando asestar un nuevo golpe al microtráfico al clausurar un domicilio que funcionaba como boca de expendio de sustancias ilícitas.

La pesquisa se inició gracias a denuncias anónimas ingresadas a través del portal Narcoweb del Ministerio Público Fiscal de la provincia. Los denunciantes señalaron actividades irregulares en una vivienda del barrio General San Martín, conocido como 500 Viviendas.

A partir de esos datos, los investigadores desarrollaron tareas de observación durante aproximadamente 30 días. En ese período, confirmaron la concurrencia de personas que llegaban al lugar en diferentes vehículos, ingresaban por escasos segundos y se retiraban rápidamente ocultando envoltorios entre sus prendas. A medida que avanzaron las averiguaciones, la policía logró vincular otras tres viviendas, dos en el mismo barrio y la restante en el barrio Parque Este, las cuales eran utilizadas para acopiar los estupefacientes.

Con los elementos probatorios reunidos y con la intervención de la fiscalía de la localidad, se solicitaron las respectivas órdenes de allanamiento.

Las diligencias arrojaron resultados positivos: se logró el secuestro de casi 60 dosis de clorhidrato de cocaína, diversas dosis de cannabis sativa (tanto en flores o cogollos como picada), dinero en efectivo producto de la comercialización, balanzas de precisión, seis teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Como resultado del operativo, seis personas mayores de edad, cinco hombres y una mujer, fueron notificadas de su imputación penal por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, quedando bajo libertad supeditada a la investigación.

Para concretar los procedimientos, se contó con la colaboración del Departamento Antinarcóticos Neuquén, las divisiones antinarcóticos de Zapala y Chos Malal, y personal del Comando Radioeléctrico dependiente de la Dirección Seguridad La Comarca.