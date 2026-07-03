​Desarticularon dos puntos de venta de drogas a partir de denuncias anónimas ​

La investigación, impulsada a partir de reportes realizados en la plataforma Narcoweb, permitió concretar dos allanamientos en los que se secuestró cocaína, dinero en efectivo, un arma de fuego y otros elementos vinculados al microtráfico.

Las denuncias anónimas realizadas por vecinos a través de la plataforma Narcoweb del Ministerio Público Fiscal fueron determinantes para desarticular dos presuntos puntos de venta de drogas en Cutral Co. Estos operativos forman parte de las acciones que impulsa la Provincia para combatir el microtráfico y fortalecer la seguridad en los barrios mediante el compromiso conjunto entre la comunidad y las instituciones.

Como resultado de una investigación de la División Antinarcóticos de la Comarca, este jueves se realizaron dos allanamientos que permitieron secuestrar casi 170 dosis de clorhidrato de cocaína, cerca de un millón de pesos en efectivo, una pistola calibre 22 con cartuchería, equipos de videovigilancia, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa judicial.

La investigación comenzó a partir de denuncias efectuadas mediante Narcoweb, una herramienta que garantiza la reserva de identidad de quienes aportan información sobre presuntos hechos vinculados al narcomenudeo. Los reportes indicaban que una vivienda del barrio Nehuenche era utilizada para la comercialización de estupefacientes. A partir de esa información, los investigadores lograron identificar el inmueble y posteriormente vincular un segundo domicilio que también formaría parte de la maniobra delictiva.

Con intervención de la Unidad Fiscal Única de Cutral Co, a cargo del fiscal Gastón Liotard, se desarrollaron durante aproximadamente 20 días tareas de vigilancia e investigación que permitieron reunir los elementos probatorios necesarios para solicitar las órdenes de allanamiento autorizadas por la Justicia.

Durante los procedimientos, las personas investigadas fueron notificadas de su vinculación a la causa, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes. La investigación permanece en curso.

Los operativos contaron con la participación de personal de la División Antinarcóticos del Pehuén de Zapala, efectivos del Departamento Comando Radioeléctrico dependiente de la Dirección Seguridad La Comarca y del Grupo Especial GEOP, en un trabajo coordinado que fortalece las acciones de prevención e investigación para combatir el narcomenudeo y contribuir a la seguridad de la comunidad.