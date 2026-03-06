​Desarticularon bandas dedicadas al narcomenudeo tras varios allanamientos ​

Como resultado de las diligencias, se secuestraron 50 plantas de marihuana, estupefacientes, municiones y dinero en efectivo en Neuquén capital y Plottier.

La Dirección Delitos de la Policía del Neuquén, a través del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, llevó adelante operativos que permitieron desarticular dos facciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes en la región Confluencia. La investigación se originó el pasado primero de marzo, tras un hecho de abuso de arma de fuego en el barrio Parque Industrial que tomó notoriedad pública a través de videos viralizados en redes sociales.

A partir de este hecho, la justicia interviniente dispuso la participación de la Oficina de Investigación de Delitos Vinculados al Microtráfico y Leyes Especiales, que trabajó de manera conjunta con personal de la Comisaría 20. Las pesquisas permitieron identificar a dos bandas antagónicas que mantenían un conflicto territorial por la venta de drogas en el sector.

Con las pruebas recolectadas, se ejecutaron cinco allanamientos en el barrio Parque Industrial y uno en la ciudad de Plottier. Durante los procedimientos, el personal policial logró el secuestro de 50 plantas de cannabis sativa de gran tamaño, 16 envoltorios de cocaína fraccionada para la venta, municiones de diversos calibres, teléfonos celulares, dinero en efectivo y un dispositivo de cobro electrónico (posnet).

Respecto a los resultados de las diligencias, fuentes policiales confirmaron que se procedió a la demora de seis hombres y dos mujeres. Según se informó, la fiscalía dispuso su notificación e imputación en la causa, recuperando posteriormente su libertad tras cumplir con los trámites de rigor.

En el despliegue operativo participaron efectivos de la División Robos y Hurtos, la División Recaptura de Evadidos y el Departamento Seguridad Metropolitana.