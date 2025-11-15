​Desarticulan bocas de expendio de drogas en Senillosa ​

Dos personas quedaron imputadas y a disposición de la Fiscalía especializada. Se secuestraron mil dólares estadounidenses, más de 131 mil pesos argentinos, cocaína fraccionada, cogollos de cannabis y 59 plantas de cannabis sativa.

Personal de la Dirección Antinarcóticos Neuquén de la Policía Provincial llevó adelante una serie de allanamientos que permitieron desarticular en Senillosa al menos tres puntos dedicados a la venta de sustancias ilícitas. Las diligencias se realizaron ayer, luego de más de dos meses de investigación iniciada a partir de información aportada por el sitio web y por la aplicación Neuquén Te Cuida.

Las primeras observaciones confirmaron movimientos compatibles con la venta de estupefacientes en un domicilio donde operaba un punto de expendio activo las 24 horas, con mayor actividad durante la tarde y la noche. Paralelamente, se detectó otro sitio cercano que funcionaba bajo una modalidad similar de “pasamanos” a través de las rejas del domicilio, lo que permitió establecer la participación de dos personas que realizaban la comercialización al menudeo.

Con el avance de las pesquisas, se vincularon dos viviendas adicionales utilizadas como apoyo para la actividad ilícita. A partir del análisis de todos los elementos reunidos, la Fiscalía de Narcocriminalidad solicitó al Juzgado de Garantías las órdenes de allanamiento para los domicilios involucrados.

Los procedimientos se concretaron durante la tarde de ayer. Como resultado, dos personas quedaron imputadas y a disposición de la Fiscalía especializada. Además, se secuestraron más de 131 mil pesos argentinos, mil dólares estadounidenses, cocaína fraccionada, cogollos de cannabis y 59 plantas de cannabis sativa.

En el operativo participaron 40 efectivos del Departamento Antinarcóticos, además de personal de Logística, Dirección Tránsito y móviles policiales identificables y no identificables.

La Dirección Antinarcóticos destacó el trabajo coordinado entre las distintas áreas involucradas y el aporte ciudadano a través de las herramientas de denuncia anónima.