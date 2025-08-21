​Derribaron otro “aguantadero” de drogas en Centenario ​

Desde el Gobierno provincial se destacó la importancia de esta acción: “Estamos dando señales claras, en la provincia no hay lugar para quienes venden drogas”.

En la ciudad de Centenario, se llevó adelante la segunda demolición de una vivienda que había sido utilizada como “kiosco narco”, ubicada en la intersección de calles Costa Rica y Bolivia del barrio Sarmiento. La medida fue dispuesta tras la intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad.

La demolición se realizó con la participación del Gobierno de la Provincia del Neuquén, representado por los ministros de Jefatura de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset, y de Seguridad, Matías Nicolini; el Ministerio Público Fiscal, con la presencia del fiscal general, José Gerez; y el intendente de Centenario, Esteban Cimolai, entre otros funcionarios provinciales, municipales y de la Justicia.

En la jornada previa, se efectuó una inspección pre-demolición en el lugar para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el procedimiento. Allí estuvieron presentes el director del Consejo de Seguridad, Claudio Omar Pistagnesi, personal de demolición y representantes de la secretaría de Planificación y Ordenamiento Territorial.

La demolición supervisada por personal de la Comisaría Quinta y contó con la participación de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de la localidad y personal del EPEN.

Al respecto, Ousset remarcó la presencia del Estado neuquino en el combate contra el delito y sostuvo que “acá hay hechos concretos, acciones claras, consolidamos un modelo en materia de seguridad que está enfocado en resolver muchos problemas que tenía nuestra comunidad, pero en particular la lucha contra la droga. Me parece que era un tema que a la ciudadanía le preocupaba y que el Gobierno se decidió abordarlo seriamente”.

En este contexto, el ministro advirtió que “están todos los medios disponibles, un Estado presente, un Gobierno que brinda aplicaciones y diferentes medios para que la gente pueda denunciar, pero lo más importante es -el Ejecutivo- que brinda la seguridad y la certeza de que estamos luchando en serio contra este flagelo, en serio contra los delincuentes y que no vamos a parar”.

Nicolini, por su parte, destacó la importancia de esta acción “estamos dando señales claras: en la provincia no hay lugar para quienes venden drogas en los barrios. Cada demolición es un paso concreto para devolver tranquilidad a las familias que viven en Centenario”.

Asimismo, agregó: “Este trabajo en equipo entre el Ministerio Público Fiscal, el municipio y la provincia refleja el compromiso de combatir el narcotráfico desde todos los niveles del Estado. No vamos a permitir que el delito se instale en nuestras comunidades”.

El ministro de Seguridad adelanto que el martes de la semana que viene realizaran un nuevo derribamiento en la localidad de San Martin de los Andes.